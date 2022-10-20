«Сделано в России»: как малый бизнес приготовился покорять внешние рынки
Деловая активность российского малого и среднего бизнеса на фоне мер господдержки восстановилась до показателей начала 2022 года. По итогам опроса почти 1,8 тыс. компаний индекс RSBI (определяется исследованием «Опоры России», Промсвязьбанка и исследовательским агентством MAGRAM Market Research) в августе 2022 года продолжил рост и достиг 53 пунктов (в июле он составлял 51,1 пункта).
Индекс RSBI — ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса. В августовском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1794 компаний сектора малых и средних предприятий (МСП) из всех регионов России. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов — ее сокращение. Значения около 50 пунктов означают нейтральную зону, объясняют авторы исследования.
В исследовании сказано, что рост показали все компоненты индекса, включая продажи, кадры, кредиты и инвестиции. Причем компонента инвестиций в очередной раз обновила исторические максимумы. «Мы считаем, что малый бизнес за счет ожидаемо быстрой адаптации к новым условиям может начать восстановление первым и получить дополнительный импульс к развитию», — прокомментировал исследование вице-президент Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в сентябре 2022 года в стране действовали 5,7 млн субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 3,5 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).
На какую господдержку может рассчитывать малый и средний бизнес
Правительство начало расширять программу поддержки малого и среднего бизнеса весной 2022 года на фоне западных санкций. Целью было не только поддержать отечественные компании, но и ускорить процесс импортозамещения. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» для сектора МСП на сегодняшний день действуют специальные механизмы поддержки:
- Цифровая платформа МСП.РФ. На платформе доступны различные сервисы для предпринимателей. Все они условно делятся на тематические блоки: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции, обучение. На сегодняшний день платформа насчитывает 19 сервисов и более 458 мер поддержки. На МСП.РФ зарегистрировано более 180 тыс. пользователей. Оператор платформы — Корпорации МСП — планирует добавлять новые сервисы: как собственной разработки, так и сторонние, в том числе ФНС России и портала госуслуг.
- Центры поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Подобные центры сегодня функционируют в 84 субъектах России и ориентированы на помощь предпринимателям в решении самых разных задач: от помощи в оформлении ИП до поиска клиентов и помощи в сбыте продукции. В центрах «Мой бизнес» предприниматели также могут пройти обучение по ведению своего дела либо же при поддержке центра оформить льготный кредит или заем.
- Программа льготного кредитования 1764. Названа так по соответствующему постановлению правительства России от 2018 года. В программе на данный момент участвуют более 100 банков. Кредиты выдаются на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств, рефинансирование по ставке «ключевая ставка ЦБ плюс 2,75 процентных пункта».
- Микрозаймы. Ориентированы прежде всего на начинающих предпринимателей, малые компании, реализующие проекты в приоритетных для регионов сферах, и самозанятых. Можно получить заемные средства у государственных микрофинансовых организаций (МФО) на льготных условиях.
- Субсидия для выхода на биржу и оплаты купонного дохода. Государство компенсирует часть затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн руб.) и выплаты по купонам (до 70%). Программа субсидирования эмитентов из числа субъектов МСП действует с 2019 года.
- Льготная аренда в промпарках и технопарках. На сегодняшний день государство профинансировало создание более 70 промпарков и технопарков, из них более 40 — по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Становясь резидентами в промпарках и технопарках, субъекты МСП получают льготы и быстрый старт на готовой инфраструктуре.
- Гранты. Претендовать на их получение могут молодые предприниматели (в возрасте до 25 лет включительно), а также социальные предприниматели. Максимальный размер гранта в обоих случаях установлен в размере 500 тыс. руб. или 1 млн руб. для Арктической зоны. Минимальный размер гранта — 100 тыс. руб. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю. Уровень софинансирования со стороны субъекта МСП — не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.
- Льготный доступ на краудинвестинговые платформы. Речь идет о покрытии государством части затрат МСП на комиссию платформам в пределах 5%, но не более 500 тыс. руб. по каждому договору инвестирования. В 2022 году участие в программе господдержки принимают 15 краудинвестинговых платформ.
Возможности для выхода на экспорт
Для МСП, бизнес которых связан с экспортной деятельностью, предусмотрены меры коммуникационной поддержки. Примером служит ежегодный Международный экспортный форум «Сделано в России». В этом году он стартует 20 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
В мероприятии примут участие российские производители, в том числе участники мер господдержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники форума собираются обсудить механизмы внешнеэкономического взаимодействия России в условиях нынешних геополитических реалий, меры поддержки экспортеров, а также поиск новых экспортных ниш.
На мероприятии также планируют объявить о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда «Сделано в России» на внешние рынки. Его задача — повысить доверие иностранцев к отечественной продукции, расширить экспортные поставки и сделать так, чтобы российские бренды узнавали повсюду, объясняют организаторы форума.
Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина называет форум «Сделано в России» уникальной площадкой для «честного диалога бизнеса и государства». На площадках форума, уточнила она, обсудят усовершенствование мер поддержки российских производителей и новые пути развития торгово-экономических отношений России с разными странами: «Это особенно актуально, так как на наших глазах меняется глобальная экономика и формируется сеть новых бизнес-партнерств».