«Сделано в России»: как малый бизнес приготовился покорять внешние рынки

Фото: Владислав Шатило / РБК

Деловая активность российского малого и среднего бизнеса на фоне мер господдержки восстановилась до показателей начала 2022 года. По итогам опроса почти 1,8 тыс. компаний индекс RSBI (определяется исследованием «Опоры России», Промсвязьбанка и исследовательским агентством MAGRAM Market Research) в августе 2022 года продолжил рост и достиг 53 пунктов (в июле он составлял 51,1 пункта).

Индекс RSBI — ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса. В августовском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1794 компаний сектора малых и средних предприятий (МСП) из всех регионов России. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50 пунктов — ее сокращение. Значения около 50 пунктов означают нейтральную зону, объясняют авторы исследования.

В исследовании сказано, что рост показали все компоненты индекса, включая продажи, кадры, кредиты и инвестиции. Причем компонента инвестиций в очередной раз обновила исторические максимумы. «Мы считаем, что малый бизнес за счет ожидаемо быстрой адаптации к новым условиям может начать восстановление первым и получить дополнительный импульс к развитию», — прокомментировал исследование вице-президент Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в сентябре 2022 года в стране действовали 5,7 млн субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 3,5 млн индивидуальных предпринимателей (ИП).

На какую господдержку может рассчитывать малый и средний бизнес

Правительство начало расширять программу поддержки малого и среднего бизнеса весной 2022 года на фоне западных санкций. Целью было не только поддержать отечественные компании, но и ускорить процесс импортозамещения. По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» для сектора МСП на сегодняшний день действуют специальные механизмы поддержки:

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Цифровая платформа МСП.РФ. На платформе доступны различные сервисы для предпринимателей. Все они условно делятся на тематические блоки: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции, обучение. На сегодняшний день платформа насчитывает 19 сервисов и более 458 мер поддержки. На МСП.РФ зарегистрировано более 180 тыс. пользователей. Оператор платформы — Корпорации МСП — планирует добавлять новые сервисы: как собственной разработки, так и сторонние, в том числе ФНС России и портала госуслуг.

На платформе доступны различные сервисы для предпринимателей. Все они условно делятся на тематические блоки: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции, обучение. На сегодняшний день платформа насчитывает 19 сервисов и более 458 мер поддержки. На МСП.РФ зарегистрировано более 180 тыс. пользователей. Оператор платформы — Корпорации МСП — планирует добавлять новые сервисы: как собственной разработки, так и сторонние, в том числе ФНС России и портала госуслуг. Центры поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Подобные центры сегодня функционируют в 84 субъектах России и ориентированы на помощь предпринимателям в решении самых разных задач: от помощи в оформлении ИП до поиска клиентов и помощи в сбыте продукции. В центрах «Мой бизнес» предприниматели также могут пройти обучение по ведению своего дела либо же при поддержке центра оформить льготный кредит или заем.

Подобные центры сегодня функционируют в 84 субъектах России и ориентированы на помощь предпринимателям в решении самых разных задач: от помощи в оформлении ИП до поиска клиентов и помощи в сбыте продукции. В центрах «Мой бизнес» предприниматели также могут пройти обучение по ведению своего дела либо же при поддержке центра оформить льготный кредит или заем. Программа льготного кредитования 1764. Названа так по соответствующему постановлению правительства России от 2018 года. В программе на данный момент участвуют более 100 банков. Кредиты выдаются на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств, рефинансирование по ставке «ключевая ставка ЦБ плюс 2,75 процентных пункта».

Названа так по соответствующему постановлению правительства России от 2018 года. В программе на данный момент участвуют более 100 банков. Кредиты выдаются на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств, рефинансирование по ставке «ключевая ставка ЦБ плюс 2,75 процентных пункта». Микрозаймы. Ориентированы прежде всего на начинающих предпринимателей, малые компании, реализующие проекты в приоритетных для регионов сферах, и самозанятых. Можно получить заемные средства у государственных микрофинансовых организаций (МФО) на льготных условиях.

Субсидия для выхода на биржу и оплаты купонного дохода. Государство компенсирует часть затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн руб.) и выплаты по купонам (до 70%). Программа субсидирования эмитентов из числа субъектов МСП действует с 2019 года.

Государство компенсирует часть затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн руб.) и выплаты по купонам (до 70%). Программа субсидирования эмитентов из числа субъектов МСП действует с 2019 года. Льготная аренда в промпарках и технопарках. На сегодняшний день государство профинансировало создание более 70 промпарков и технопарков, из них более 40 — по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Становясь резидентами в промпарках и технопарках, субъекты МСП получают льготы и быстрый старт на готовой инфраструктуре.

На сегодняшний день государство профинансировало создание более 70 промпарков и технопарков, из них более 40 — по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Становясь резидентами в промпарках и технопарках, субъекты МСП получают льготы и быстрый старт на готовой инфраструктуре. Гранты. Претендовать на их получение могут молодые предприниматели (в возрасте до 25 лет включительно), а также социальные предприниматели. Максимальный размер гранта в обоих случаях установлен в размере 500 тыс. руб. или 1 млн руб. для Арктической зоны. Минимальный размер гранта — 100 тыс. руб. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю. Уровень софинансирования со стороны субъекта МСП — не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.

Претендовать на их получение могут молодые предприниматели (в возрасте до 25 лет включительно), а также социальные предприниматели. Максимальный размер гранта в обоих случаях установлен в размере 500 тыс. руб. или 1 млн руб. для Арктической зоны. Минимальный размер гранта — 100 тыс. руб. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю. Уровень софинансирования со стороны субъекта МСП — не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Льготный доступ на краудинвестинговые платформы. Речь идет о покрытии государством части затрат МСП на комиссию платформам в пределах 5%, но не более 500 тыс. руб. по каждому договору инвестирования. В 2022 году участие в программе господдержки принимают 15 краудинвестинговых платформ.

Возможности для выхода на экспорт

Для МСП, бизнес которых связан с экспортной деятельностью, предусмотрены меры коммуникационной поддержки. Примером служит ежегодный Международный экспортный форум «Сделано в России». В этом году он стартует 20 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

В мероприятии примут участие российские производители, в том числе участники мер господдержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участники форума собираются обсудить механизмы внешнеэкономического взаимодействия России в условиях нынешних геополитических реалий, меры поддержки экспортеров, а также поиск новых экспортных ниш.

На мероприятии также планируют объявить о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда «Сделано в России» на внешние рынки. Его задача — повысить доверие иностранцев к отечественной продукции, расширить экспортные поставки и сделать так, чтобы российские бренды узнавали повсюду, объясняют организаторы форума.

Гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина называет форум «Сделано в России» уникальной площадкой для «честного диалога бизнеса и государства». На площадках форума, уточнила она, обсудят усовершенствование мер поддержки российских производителей и новые пути развития торгово-экономических отношений России с разными странами: «Это особенно актуально, так как на наших глазах меняется глобальная экономика и формируется сеть новых бизнес-партнерств».