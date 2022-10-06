Микрозаймы и краудинвестинг: что нужно знать о поддержке малого бизнеса

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Спрос бизнеса на кредиты в рамках программы поддержки по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» остается высоким, констатировал в августе глава Минэкономразвития России Максим Решетников. По его словам, донастройка программы расширила доступ к льготному финансированию малым и микропредприятиям. В результате в 2022 году (по данным на начало августа) было заключено уже около 18 тыс. кредитных соглашений на сумму более 170 млрд руб. (против 15 тыс. соглашений за весь 2021 год). Рассказываем подробнее о программе льготного кредитования бизнеса и о других мерах финансовой поддержки благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Занять в банке

Программа льготного кредитования 1764 стартовала в начале 2019 года при поддержке Министерства экономического развития. Свое неофициальное название она получила по номеру запустившего ее постановления правительства. Стоимость кредита в рамках данной программы рассчитывается по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс 2,75 процентных пункта».

Программа льготного кредитования МСП — часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В программе участвуют компании из разных отраслей экономики: в числе приоритетных указаны сельское хозяйство, обрабатывающее производство, деятельность в области информации и связи, строительство, водоснабжение, образование и здравоохранение, туризм, культура и спорт. В общей сложности получить финансирование по льготной ставке могут предприниматели из 20 отраслей. В программе участвуют 100 банков.

По условиям программы кредиты выдаются субъектам МСП на инвестиционные проекты на срок до десяти лет и пополнение оборотных средств на срок до трех лет (предельный размер ставки по таким кредитам с учетом ключевой ставки Банка России 7,5% годовых составляет 10,25%). Кроме того, предприниматели могут получить средства на рефинансирование уже имеющихся кредитов, взятых на эти же цели. Кредитные лимиты варьируются в зависимости от целей кредита и категории МСП (микропредприятия, малые или средние предприятия). На пополнение оборотных средств можно взять в кредит максимум 500 млн руб., на инвестиционные цели — до 2 млрд руб.

Требования к заемщику:

заемщик должен являться резидентом Российской Федерации, субъектом малого или среднего предпринимательства;

вести деятельность в одной или нескольких приоритетных, согласно условиям программы, отраслях экономики (по основному или дополнительному Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности — ОКВЭД);

иметь статус налогового резидента России;

к заемщику не была применена процедура банкротства;

заемщику прямо или косвенно (через третьих лиц) не принадлежит более 25% в уставном капитале юридических лиц, не являющихся субъектами МСП.

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Кроме того, микропредприятия и самозанятые могут получить кредит по ставке не выше 11% годовых на развитие предпринимательской деятельности. Это дополнительный вид займа, появившийся в начале 2020 года по программе льготного кредитования по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Предприниматели могут получить на развитие своего бизнеса по льготной ставке до 10 млн руб. на срок до трех лет. «В отношении подобных кредитов предусмотрены упрощенные требования к администрированию, в частности, нет ограничений по видам деятельности заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам», — разъясняет пресс-служба Минэкономразвития.

В августе 2022 года в пилотном режиме была запущена новая программа для МСП — льготные инвестиционные кредиты. Ставка по кредиту на данный момент составляет 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% — для малого и микробизнеса. Такие ставки будут действовать в течение первых трех лет льготного периода. Следующие два года ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая ставка на дату подписания договора плюс не более чем 2,75 п.п.». Льготные инвесткредиты смогут получить предприятия обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, сферы создания складских комплексов. Полный перечень пилотных ОКВЭД размещен на сайте Минэкономразвития России. Полученные по программе средства предприниматели могут использовать для закупки оборудования, ремонта помещения или запуска нового производства.

Занять у МФО

В системе господдержки предпринимателей особое место занимают государственные микрофинансовые организации (МФО), созданные за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов практически во всех регионах страны, за исключением Москвы. Они ориентированы прежде всего на начинающих предпринимателей, малые компании, реализующие проекты в приоритетных для регионов сферах, и самозанятых. Всем им может быть непросто получить кредит в банке, поскольку они могут не иметь кредитной истории или являться относительно молодой компанией с невысоким финансовым оборотом. В этом случае на помощь приходят государственные МФО, где бизнесмены имеют возможность получить заемные средства на льготных условиях.

В МФО самозанятые могут получить до 1 млн руб., а предприниматели — до 5 млн руб. на срок до трех лет. Заявки не требуют от предпринимателя большого пакета документов. Процентные ставки в государственных МФО ниже, чем в коммерческих, и зависят от различных факторов, среди которых: наличие или отсутствие залога, реализация потенциальными заемщиками тех или иных проектов, в том числе региональных приоритетов (сельское хозяйство, молодежное предпринимательство и так далее), а также исходя из потребностей и запросов бизнеса в регионе. Ставка, согласно условиям программы, не может более чем на 2,5 п.п. превышать ключевую ставку Банка России — это максимально возможный размер. Однако фактический размер средневзвешенной ставки по микрозаймам в 2022 году составляет 6,9%.

Каждый регион сам утверждает программы микрофинансирования предпринимателей, а общие ограничения по ставке устанавливаются федеральной программой, зафиксированной в нацпроекте. Например, некоммерческая организация «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» предоставляет микрозаймы по ставке 4% годовых для начинающих предпринимателей (стартапов) до 300 тыс. руб. под поручительство без залога или до 1 млн руб. под залог. Фондом микрофинансирования Краснодарского края для начинающих субъектов МСП установлены ставки от 1 до 3% годовых в зависимости от отрасли, в которой предприниматель осуществляет деятельность, а также размера займа и сроков его погашения.

Подать заявку можно в центре «Мой бизнес» или непосредственно в офисе МФО.

Как и в случае с льготными кредитами по программе 1764, финансирование в государственных МФО можно получить на развитие бизнеса, а также на пополнение оборотных средств. Для этого заемщик должен:

находиться в едином реестре субъектов МСП (проверить, включен ли бизнес в реестр, можно на сайте ФНС) или зафиксировать статус самозанятого;

не находиться в состоянии банкротства;

не иметь долгов по налогам и сборам выше 50 тыс. руб.;

не иметь задолженность перед работниками более трех месяцев;

не иметь плохую кредитную историю.

Привлечь инвестиции

В 2021 году заработала программа поддержки представителей малого и среднего бизнеса в целях компенсации части затрат на обеспечение доступа к краудинвестинговым платформам. Данная мера поддержки также реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и призвана расширить доступ субъектов МСП к коллективному финансированию через краудинвестинговые платформы.

Краудинвестинг (от англ. сrowd — толпа) — финансовый инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга инвесторов. Привлечение таких инвестиций, как правило, осуществляется с помощью специальных интернет-площадок — краудинвестинговых платформ.

В 2022 году участие в программе господдержки принимают 15 краудинвестинговых платформ. Власти предоставляют операторам этих площадок субсидии для возмещения части затрат на обеспечение доступа предпринимателей к платформе в размере платы за оказание услуг по привлечению инвестиций. Заемщики на платформе в случае успешного сбора средств платят комиссию оператору платформы за услуги по привлечению инвестиций, которая в среднем составляет 3–4% от суммы выданного займа. Субсидии покрывают комиссию платформы в пределах 5%, но не более 500 тыс. руб. по каждому договору инвестирования. В 2021 году общий объем субсидий по этой программе составил около 20 млн руб., в 2022 году объем составляет 75 млн руб.

Краудинвестинговые платформы — участники программы: ООО «ВДело»;

ООО «Поток.Диджитал»;

ООО «Джетленд»;

ООО «Мани Френдс»;

ООО «THEДЕНЬГИ.РУ»;

ООО «Платформа № 1»;

ООО «Крауд Инвест»;

ООО «Национальная инвестиционная платформа»;

ООО «СмартИнвест»;

ООО «Инвестиционная платформа «Опора»;

ООО «Пирс. Оператор прямых инвестиций»;

ООО «Симпл Эстейт»;

ООО «Терраса»;

АО «Специализированный регистратор «Компас»;

ООО «Феир Финанс».

Получить грант

Молодые и социальные предприниматели могут претендовать на получение грантов. Это еще одна мера поддержки бизнеса по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Речь идет о безвозмездной грантовой помощи для создания и развития бизнеса.

Понятие «социальное предпринимательство» в российском законодательстве появилось в 2019 году. Оно подразумевает «предпринимательскую деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, способствующую решению социальных проблем граждан и общества». Претенденты на гранты должны быть включены в реестр МСП, являться социальным предприятием или быть молодыми предпринимателями до 25 лет включительно.

Максимальный размер гранта молодым и социальным предпринимателям установлен в размере 500 тыс. руб. или 1 млн руб. для Арктической зоны. Минимальный размер гранта — 100 тыс. руб. Грант предоставляется как начинающему, так и опытному предпринимателю. Уровень софинансирования со стороны субъекта МСП — не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Грант предоставляется однократно в полном объеме, а потратить его можно на развитие бизнеса. Не допускается за счет средств гранта платить налоги и другие обязательные сборы в бюджет региона, гасить имеющиеся кредиты и займы, покупать транспортные средства.

Также обязательным условием предоставления гранта является прохождение бесплатного обучения в центре «Мой бизнес» или в Корпорации МСП по основам предпринимательской деятельности в течение года до момента получения гранта.