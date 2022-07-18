Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает

Фото: АО «Российский экспортный центр»

Цифровая платформа «Мой экспорт» (информационная система «Одно окно»), призванная обеспечить бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт, запустит собственный платежный сервис. Рассказываем, как работает платформа, и какие еще сервисы на сегодня доступны бизнесу для выхода на внешние рынки благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

«Наша цель — сделать так, чтобы экспортер мог получить все возможные услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в личном кабинете на платформе «Мой экспорт». Это удобно, быстро, экономит бумагу. И новый платежный сервис — еще один шаг к достижению этой цели. Ведь каждый экспортер совершает множество финансовых транзакций, и именно возможность оплатить услуги из личного кабинета на платформе вызывает большой интерес у пользователей», — заявил вице-президент по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Алексей Михайлик (Фото: АО «Российский экспортный центр»)

Цифровая платформа «Мой экспорт» была запущена в 2020 году. Она создана для поддержки экспортеров по принципу «одного окна» на базе Российского экспортного центра (РЭЦ) по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». На данный момент на платформе зарегистрировано более 8 тыс. компаний.

Зачем нужен свой платежный сервис?

По словам Михайлика, у сервиса по работе с b2b-платежами на платформе «Мой экспорт» нет аналогов, а порядок его функционирования в настоящее время устанавливается на уровне законодательства. «На платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги», — рассказал он.

Следующий этап — подключение к платежному сервису платформы «Мой экспорт» банков-партнеров. По словам Михайлика, в сентябре 2022 года к платежному сервису начнут подключаться первые пилотные банки, а в первой половине 2023 года в соответствии с требованиями законодательства к нему должны будут подключиться большинство банков.

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Какие еще сервисы предоставляет платформа?

На данный момент на платформе для экспортеров доступен 31 сервис, помогающий в решении задач на всех этапах экспортной деятельности — от обучения, предоставления мер господдержки, поиска партнера и покупателя за рубежом до финансирования и страхования экспортных контрактов. Сейчас в личном кабинете экспортеру доступны сервисы по четырем направлениям: государственные сервисы, меры поддержки, бизнес-сервисы и аналитические сервисы.

Блок аналитики и бизнес-сервисов позволяют компаниям оценить экспортный потенциал своей продукции, определить наиболее перспективные направления экспорта, подобрать потенциальных клиентов с учетом товарной специфики из международных баз данных.

«Стоит задача сделать сервисы доступными из любого уголка страны, дополнив их услугами федеральных и региональных ведомств, а также предоставив удобный доступ к услуга сторонних провайдеров», — говорит Михайлик.

При этом, по его словам, новые сервисы разрабатываются под потребности экспортеров. В частности, под конец прошлого года на платформе заработали новые онлайн-службы: сервис-витрина «Профессионалы экспорта» и подбор зарубежных маркетплейсов под конкретную компанию.

Сервис «Профессионалы экспорта» позволяет производителям найти профильных экспертов и выбрать компанию, которая оказывает логистические и юридические услуги или помогает найти иностранного покупателя.

Для подбора маркетплейсов экспортеру достаточно указать свои товары, и сервис подберет ему наиболее подходящие международные и иностранные маркетплейсы. В основе алгоритма подбора лежит анализ маркетплейсов по тридцати параметрам, включая особенности продвигаемого продукта и предпочтения и планы экспортера. Постепенно анкета будет дополняться новыми параметрами, а список площадок регулярно пополняется с учетом запросов экспортеров и актуальных тенденций развития мирового рынка интернет-торговли, поясняют в РЭЦ.

Как ожидается, до 2024 года на платформе заработает еще более 30 цифровых сервисов благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Какую господдержку могут получить экспортеры?

В рамках господдержки компании могут получить, например, компенсацию затрат на участие в международных выставках и транспортировку экспортной продукции. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Также на платформе «Мой экспорт» можно воспользоваться сервисами таможенного декларирования и подтверждения нулевой ставки.

Помимо этого, производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы и в Минпромторге России, говорит Михайлик.

Адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom.gov.ru. Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в Telegram-канале «Объясняем.рф».

По словам Михайлика, до недавнего времени экспортеру для получения господдержки и разрешительных документов нужно было обращаться в «десятки ведомств, готовить невероятное количество сопровождающих бумажных документов». Сегодня, по его словам, все, что необходимо сделать предпринимателю, — зарегистрироваться на цифровой платформе «Мой экспорт», которая откроет доступ к наиболее востребованным мерам поддержки экспорта, «не погружаясь в бюрократические проблемы».