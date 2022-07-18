Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:14
Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает Национальные проекты, 13:11
Российская CRM для малого бизнеса: реальный кейс использования РБК и Мегаплан, 13:09
Кремль назвал важной встречу Путина с главами Ирана и Турции в Тегеране Политика, 13:07
Вертолет Росгвардии упал под Гатчиной Общество, 13:05
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 13:04
Полиция по ошибке подвергла обыску темнокожего футболиста «Милана» Спорт, 13:03
Германия отказалась выдать фигуранта дела о крупном хищении у Мосметро Город, 13:02
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Американец стал самым возрастным дебютантом в профессиональном боксе Спорт, 12:59
Каждый клуб КХЛ проведет в регулярном чемпионате рекордные 68 матчей Спорт, 12:57
Кто претендует на пост премьера Великобритании. Инфографика Политика, 12:53
Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает Национальные проекты, 12:53
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:48
Песков заявил о нехватке сдержанности у кандидатов на пост Джонсона Политика, 12:46
Национальные проекты ,  
0 

Система «Мой экспорт» для выхода на внешние рынки: как это работает

Промышленность и торговля Бизнес Цифровая экономика
Фото: АО «Российский экспортный центр»
Фото: АО «Российский экспортный центр»

Цифровая платформа «Мой экспорт» (информационная система «Одно окно»), призванная обеспечить бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт, запустит собственный платежный сервис. Рассказываем, как работает платформа, и какие еще сервисы на сегодня доступны бизнесу для выхода на внешние рынки благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

«Наша цель — сделать так, чтобы экспортер мог получить все возможные услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, в личном кабинете на платформе «Мой экспорт». Это удобно, быстро, экономит бумагу. И новый платежный сервис — еще один шаг к достижению этой цели. Ведь каждый экспортер совершает множество финансовых транзакций, и именно возможность оплатить услуги из личного кабинета на платформе вызывает большой интерес у пользователей», — заявил вице-президент по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Алексей Михайлик
Алексей Михайлик (Фото: АО «Российский экспортный центр»)

Цифровая платформа «Мой экспорт» была запущена в 2020 году. Она создана для поддержки экспортеров по принципу «одного окна» на базе Российского экспортного центра (РЭЦ) по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». На данный момент на платформе зарегистрировано более 8 тыс. компаний.

Зачем нужен свой платежный сервис?

По словам Михайлика, у сервиса по работе с b2b-платежами на платформе «Мой экспорт» нет аналогов, а порядок его функционирования в настоящее время устанавливается на уровне законодательства. «На платформе у компаний появится возможность выставлять электронные счета, оплачивать услуги и получать подтверждения об их оплате. Так будет обеспечена бесшовность бизнес-процессов при получении любого цифрового сервиса, предусматривающего платежи за товары, работы или услуги», — рассказал он.

Следующий этап — подключение к платежному сервису платформы «Мой экспорт» банков-партнеров. По словам Михайлика, в сентябре 2022 года к платежному сервису начнут подключаться первые пилотные банки, а в первой половине 2023 года в соответствии с требованиями законодательства к нему должны будут подключиться большинство банков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Приятели с первого нюха: как мы находим друзей и почему это так сложно
Исследования
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы

Какие еще сервисы предоставляет платформа?

На данный момент на платформе для экспортеров доступен 31 сервис, помогающий в решении задач на всех этапах экспортной деятельности — от обучения, предоставления мер господдержки, поиска партнера и покупателя за рубежом до финансирования и страхования экспортных контрактов. Сейчас в личном кабинете экспортеру доступны сервисы по четырем направлениям: государственные сервисы, меры поддержки, бизнес-сервисы и аналитические сервисы.

Блок аналитики и бизнес-сервисов позволяют компаниям оценить экспортный потенциал своей продукции, определить наиболее перспективные направления экспорта, подобрать потенциальных клиентов с учетом товарной специфики из международных баз данных.

«Стоит задача сделать сервисы доступными из любого уголка страны, дополнив их услугами федеральных и региональных ведомств, а также предоставив удобный доступ к услуга сторонних провайдеров», — говорит Михайлик.

При этом, по его словам, новые сервисы разрабатываются под потребности экспортеров. В частности, под конец прошлого года на платформе заработали новые онлайн-службы: сервис-витрина «Профессионалы экспорта» и подбор зарубежных маркетплейсов под конкретную компанию.

Сервис «Профессионалы экспорта» позволяет производителям найти профильных экспертов и выбрать компанию, которая оказывает логистические и юридические услуги или помогает найти иностранного покупателя.

Для подбора маркетплейсов экспортеру достаточно указать свои товары, и сервис подберет ему наиболее подходящие международные и иностранные маркетплейсы. В основе алгоритма подбора лежит анализ маркетплейсов по тридцати параметрам, включая особенности продвигаемого продукта и предпочтения и планы экспортера. Постепенно анкета будет дополняться новыми параметрами, а список площадок регулярно пополняется с учетом запросов экспортеров и актуальных тенденций развития мирового рынка интернет-торговли, поясняют в РЭЦ.

Как ожидается, до 2024 года на платформе заработает еще более 30 цифровых сервисов благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Какую господдержку могут получить экспортеры?

В рамках господдержки компании могут получить, например, компенсацию затрат на участие в международных выставках и транспортировку экспортной продукции. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Также на платформе «Мой экспорт» можно воспользоваться сервисами таможенного декларирования и подтверждения нулевой ставки.

Помимо этого, производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам стран-импортеров готовы и в Минпромторге России, говорит Михайлик.

Адрес электронной почты для обращений: torgved@minprom.gov.ru. Найти актуальную информацию по экспорту российской продукции, а также задать вопросы предприниматели могут на сайте и в Telegram-канале «Объясняем.рф».

По словам Михайлика, до недавнего времени экспортеру для получения господдержки и разрешительных документов нужно было обращаться в «десятки ведомств, готовить невероятное количество сопровождающих бумажных документов». Сегодня, по его словам, все, что необходимо сделать предпринимателю, — зарегистрироваться на цифровой платформе «Мой экспорт», которая откроет доступ к наиболее востребованным мерам поддержки экспорта, «не погружаясь в бюрократические проблемы».

Теги
нацпроекты экспорт РЭЦ
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter