Операторы сообщили о росте цен на услуги связи

«Коммерсантъ»: тарифы на услуги связи по итогам 2022 года могут вырасти на 18%

Рост тарифов в первом полугодии составил от 2 до 15% у разных операторов, а к концу года, по словам эксперта TelecomDaily, может достичь 18%. Компании объясняют увеличение цен ростом собственных затрат

Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Услуги связи в России в первой половине года подорожали в среднем на 10%, сообщил «Коммерсанту» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Несколько мобильных операторов подтвердили изданию, что подняли цены на услуги.

В МТС сообщили, что цены на большинство тарифов в зависимости от региона увеличились на 20-60 руб. В компании это связали с удорожанием содержания и строительства сетей, ростом цен на электроэнергию и услуги подрядчиков. «Вымпелком» («Билайн») заверил, что не повышает цены «выше обозначенных регуляторами значений». В компании «ТрансТелеком» (ТТК) сказали, что «ценообразование связано с себестоимостью услуги, существенное влияние на которую оказывает законодательное регулирование».

Оператор «Мотив», который работает в Свердловской и Курганской областях, ХМАО и ЯНАО, сообщил о поднятии цен на 5-10%.

«Ростелеком» в первом полугодии повысил цены на домашний интернет в среднем на 2,5%, «ЭР-Телеком» («Дом.ру») — на 10-15%. В последней компании отметили, что из-за пандемии два года не поднимали стоимость услуг, а тарифы индексируются каждый год в пределах инфляции. «Акадо» (входит в «ЭР-Телеком») рассказали об увеличении некоторых архивных тарифов на 2-4%, что лишь частично покрывает увеличившиеся расходы оператора.

Кусков прогнозирует, что до конца года тарифы вырастут еще на 5-8%.

В конце марта РБК писал, что Минцифры посоветовало операторам ввести ограничения на безлимитные тарифы. В своем письме ведомство говорит, что это необходимо для исполнения указа президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России», в том числе «надлежащего функционирования сетей связи». Представитель Минцифры пояснил, что принимают меры «для разумного потребления трафика» в условиях санкций и сокращения доступности иностранного оборудования.

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В июне Tele2 почти в два раза поднял цены на свои безлимитные тарифы. Представитель «Т2 РТК Холдинга», которому принадлежит бренд, заявил РБК, что оператор «предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей». ФАС и Минцифры пообещали проверить повышение тарифов. После этого Tele2 отказался от увеличения цен.

О росте тарифов сообщили также абоненты «Билайна» — в «Вымпелкоме» пояснили, что изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, а рост стоимости услуг находится в пределах инфляции.