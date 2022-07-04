«Билайн» объяснил повышение цен пересмотром архивных тарифов

Рост стоимости услуг находится в пределах текущей инфляции, отметили в «ВымпелКоме». По словам источника РБК, «Билайн» поднял цены на архивные тарифы на 10%

Фото: Олег Яковлев / РБК

Изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг находится в пределах текущей инфляции, сообщил РБК представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).

Так он прокомментировал сообщения о том, что оператор собирается поднять цены на сотовую связь. Скриншот сообщения, полученного абонентом «Билайна», опубликовал Ura.ru. В нем говорится, что условия тарифа обновятся с 6 июля. Пользователь сообщил, что ранее он платил 350 руб. в месяц, теперь цена составит 390 руб.

«Мы постоянно пересматриваем условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Всегда заранее предупреждаем абонентов и даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. В данном случае изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг в пределах текущей инфляции», — сказал РБК представитель «ВымпелКома».

Источник на телеком-рынке сообщил РБК, что, по его оценке, «ВымпелКом» поднял цены на архивные тарифы на 10,3%.

В июне рассылку о повышении стоимости безлимитных тарифов с 450 до 700 руб. получили абоненты Tele2. После этого Минцифры и ФАС объявили, что проверят обоснованность резкого повышения тарифов.

В итоге оператор отказался от резкого повышения цен, отметив, что не будет поднимать стоимость более чем на 50 руб. Как пояснил РБК представитель «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2), компания пересмотрела условия изменений после того, как получила обратную связь от клиентов. «Новая цена безлимитных тарифов для тех пользователей, которые захотят остаться на безлимитах, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен, что соответствует 50 руб. При этом клиенты по-прежнему могут зафиксировать текущую цену безлимита на полгода или перейти на пакетный тариф по спецпредложению», — сказали в компании.