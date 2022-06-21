Tele2 почти в два раза поднял цены на безлимитные тарифы

Мобильный оператор Tele2 повысил цены на безлимитные тарифы, отметив, большинство клиентов все равно не используют их возможности. В марте Минцифры рекомендовало операторам отказаться от безлимитов ради стабильности связи

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Tele2 поднял цены на свои безлимитные тарифы, сообщили клиенты в социальных сетях, ссылаясь на разосланные компанией СМС-оповещения, а также подтвердили РБК в самом операторе.

«Tele2 сделал что-то странное. Решил вдвое поднять цену на тариф», — написала пользовательница «ВКонтакте» Наталья Райзен. Также сообщения о росте тарифа почти в два раза (с 450 руб. до 700 руб.) появились в сообществах этой социальной сети.

Из скриншотов СМС-сообщений оператора, опубликованных в социальных сетях, следует, что повышенные цены начнут действовать с 5 июля. Абонентам компания предлагает выбрать другой тариф с подходящими параметрами или сохранить текущий тариф за собой на полгода, единовременно заплатив абонентскую плату сразу за полгода.

Представитель «Т2 РТК Холдинга», компании — владельца бренда Tele2, сообщил РБК, что оператор «предлагает клиентам пересмотреть подход к потреблению безлимитов и использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах, которые дают больше возможностей».

«Анализ профиля потребления услуг мобильного интернета у абонентов показал, что большинству абонентов безлимитов нужен вполне конкретный объем трафика, а открытая линейка тарифов Tele2 позволяет удовлетворить потребности клиентов в разных объемах мобильного интернета. Абоненты линейки «Безлимит» могут выбрать новый пакетный тариф с учетом своих предпочтений и воспользоваться персональными предложениями», — пояснил представитель «Т2 РТК Холдинг», уточнив, что компания проинформировала всех своих пользователей архивных безлимитов.

Он также подтвердил, что клиенты могут сохранить текущий безлимитный тариф еще на полгода, если внесут предоплату за услуги связи на этот срок.

РБК направил запрос в ФАС.

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В конце марта Минцифры разослало операторам мобильной связи рекомендации отказаться от безлимитных тарифов, а также сократить включенный интернет-трафик в пакетных предложениях, писал РБК. В письме министра говорилось, что это необходимо для обеспечения исполнения указа президента России, который касался обеспечения работы сетей связи в стране. В ведомстве тогда пояснили, что это нужно, чтобы «в условиях неопределенности» с поставками зарубежного оборудования обеспечить «разумное потребление трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг».

Осенью 2021 года МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» и «Т2 РТК Холдинг» отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов, но сохраняли ее на ранее подключенных тарифах. Представители «ВымпелКома» и «МегаФона» сообщили, что их наблюдения показывают, что большинство клиентов с опциями неограниченного трафика на смартфонах и планшетах используют не более 50 Гб в месяц.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») сообщил РБК, что не комментирует «планы по изменениям в продукте и бизнесе компании». «В целом по теме корректировки тарифов можем отметить, что это обычная рыночная практика. На отечественном телеком-рынке сегодня высокий уровень конкуренции: он позволяет балансировать предложение по тарифам, что делает услуги связи в России одними из самых доступных в мире», — прокомментировал представитель компании.

В пресс-службе «МегаФона» РБК сообщили, что «в ближайшее время» не планируют менять условия безлимитных тарифов. РБК также направил запрос в МТС.

После начала российской военной операции на Украине санкции США затронули поставки высокотехнологичного оборудования. Экспортный регулятор BIS будет отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. В частности, речь идет о полупроводниках, компьютерах, телекоммуникациях, оборудовании для информационной безопасности, лазерах и сенсорах. Ограничения касаются поставок не только высокотехнологичных товаров производства США, но и продукции других стран, где используются американские технологии.

В начале апреля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вывело из-под санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование.