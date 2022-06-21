Минцифры и ФАС проверят повышение тарифов Tele2 в два раза

Если оператор не сможет обосновать повышение расценок на безлимитные тарифы, то ему грозит расследование

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Обоснованность резкого повышения тарифов Tele2 проверят сразу два ведомства — Минцифры и ФАС. Ранее стало известно, что оператор повышает расценки на услуги связи по безлимитным тарифам почти в два раза.

«Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в сообщении пресс-службы Минцифры. В ведомстве напомнили, что в соответствии с рекомендациями операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину инфляции с начала года. По состоянию на конец мая ее размер составлял 11,8%. «Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведет антимонопольное расследование», — предупредили в министерстве.

Представитель ФАС в разговоре с РБК заявил, что тарифы на услуги сотовой связи государственному регулированию не подлежат и устанавливаются операторами связи самостоятельно. Тем не менее в связи с тем, что рынок связи является социально значимым, ведомство контролирует изменения цен на нем. «Указанное повышение также будет оценено антимонопольной службой», — сообщили в ФАС.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал, что анонсированное повышение тарифов «не только аморально, но и незаконно». Он возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Оператор обязан уведомить о предстоящем повышении ФАС минимум за две недели, чего сделано не было», — отметил он.

Сообщения о повышении стоимости на безлимитные тарифы начали приходить клиентам Tele2. Новые расценки начнут действовать с 5 июля. Абонентам компания предлагает выбрать другой тариф с подходящими параметрами или сохранить текущий тариф за собой на полгода, единовременно заплатив абонентскую плату сразу за полгода.

В Tele2, комментируя это решение, заявили, что большинству клиентов, как показал анализ, проведенный компанией, безлимитные тарифы все равно не нужны, и они могут «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах».

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В конце марта отказаться от безлимитных тарифов операторам рекомендовало Минцифры. В ведомстве тогда пояснили, что это нужно, чтобы «в условиях неопределенности» с поставками зарубежного оборудования обеспечить «разумное потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг».