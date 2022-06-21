Минцифры и ФАС проверят повышение тарифов Tele2 в два раза

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 57,46 (-1,34) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 54,71 (-1,46) Инвестиции, 16:10
«Газпром» отверг данные о задержке Минском платы за газ из-за курса рубля Бизнес, 22:08
Компании переплатят ₽333 млрд за доставку грузов между Россией и ЕC Бизнес, 21:51
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 21:46
В Подмосковье обсудили помощь сотрудникам IKEA и наем во «Вкусно и точка» Бизнес, 21:42
Кадыров ответил «шибко умным» о своем отношении к народу Казахстана Политика, 21:28
Минцифры и ФАС проверят повышение тарифов Tele2 в два раза Технологии и медиа, 21:16
Криптовалюта Celsius выросла в цене на 100% за два дня Крипто, 21:14
Ушедший из «Спартака» Бакаев дебютировал за «Зенит» Спорт, 21:13
«Матч ТВ» узнал о неучастии Валиевой в допинг-тестах за пять месяцев года Спорт, 21:01
Суд пересмотрел решение по иску от владельца «Свинки Пеппы» о правах Бизнес, 20:52
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 20:22
Путин посоветовал прислушаться к словам Набиуллиной про эскроу-счета Финансы, 20:15
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 20:04
В Ростовской области при крушении Су-25 погиб пилот Политика, 20:02

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  
0 

Минцифры и ФАС проверят повышение тарифов Tele2 в два раза

Если оператор не сможет обосновать повышение расценок на безлимитные тарифы, то ему грозит расследование
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Обоснованность резкого повышения тарифов Tele2 проверят сразу два ведомства — Минцифры и ФАС. Ранее стало известно, что оператор повышает расценки на услуги связи по безлимитным тарифам почти в два раза.

«Минцифры России запросило у Tele2 обоснование резкого повышения цен. Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в сообщении пресс-службы Минцифры. В ведомстве напомнили, что в соответствии с рекомендациями операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину инфляции с начала года. По состоянию на конец мая ее размер составлял 11,8%. «Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведет антимонопольное расследование», — предупредили в министерстве.

Представитель ФАС в разговоре с РБК заявил, что тарифы на услуги сотовой связи государственному регулированию не подлежат и устанавливаются операторами связи самостоятельно. Тем не менее в связи с тем, что рынок связи является социально значимым, ведомство контролирует изменения цен на нем. «Указанное повышение также будет оценено антимонопольной службой», — сообщили в ФАС.

Tele2 почти в два раза поднял цены на безлимитные тарифы
Технологии и медиа
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сказал, что анонсированное повышение тарифов «не только аморально, но и незаконно». Он возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. «Оператор обязан уведомить о предстоящем повышении ФАС минимум за две недели, чего сделано не было», — отметил он.

Сообщения о повышении стоимости на безлимитные тарифы начали приходить клиентам Tele2. Новые расценки начнут действовать с 5 июля. Абонентам компания предлагает выбрать другой тариф с подходящими параметрами или сохранить текущий тариф за собой на полгода, единовременно заплатив абонентскую плату сразу за полгода.

В Tele2, комментируя это решение, заявили, что большинству клиентов, как показал анализ, проведенный компанией, безлимитные тарифы все равно не нужны, и они могут «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Matthew Horwood / Getty Images Как перестать бояться и полюбить инфляцию
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Цена «слива» персональных данных: 4 года тюрьмы и штраф 1 млн рублей
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году
Статьи
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции

В конце марта отказаться от безлимитных тарифов операторам рекомендовало Минцифры. В ведомстве тогда пояснили, что это нужно, чтобы «в условиях неопределенности» с поставками зарубежного оборудования обеспечить «разумное потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг».

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Tele2 Минцифры ФАС проверка

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Tele2 почти в два раза поднял цены на безлимитные тарифы
Технологии и медиа
Операторы выступили против требования убрать вышки из вузов
Технологии и медиа
Российские операторы начали взимать плату за сим-карты
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter