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Бизнес ,  
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Tele2 отказалась резко повышать тарифы после вмешательства властей

Оператор накануне разослал абонентам сообщения, что цены на безлимитные тарифы будут повышены. Минцифры и ФАС начали проверку, после этого Tele2 решил отказаться от резкого повышения
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Мобильный оператор Tele2 отказался от повышения цен на безлимитные тарифы почти в два раза после вмешательства Минцифры, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 21 июня, абоненты Tele2 рассказали в соцсетях, что получили рассылку, согласно которой компания повысила стоимость своих безлимитных тарифов с 450 до 700 руб. После этого Минцифры и ФАС объявили, что проверят обоснованность резкого повышения тарифов.

«Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 руб. в соответствии с действующими правилами», — говорится в сообщении.

Представитель «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) пояснил РБК, что компания пересмотрела условия изменений, получив обратную связь от клиентов. «Новая цена безлимитных тарифов для тех пользователей, которые захотят остаться на безлимитах, будет пересмотрена на текущий индекс потребительских цен, что соответствует 50 руб. При этом клиенты по-прежнему могут зафиксировать текущую цену безлимита на полгода или перейти на пакетный тариф по спецпредложению», — сказали в компании. В будущем Tele2 при планировании изменений в продуктах «будет опираться на экспертизу и рекомендации регулятора», добавили там.

Минцифры и ФАС проверят повышение тарифов Tele2 в два раза
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В Минцифры отметили, что ведомство в апреле этого года совместно с ФАС разработало «Методические рекомендации поэтапной индексации тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции». Согласно документу, мобильные операторы могут повышать стоимость тарифов без проведения проверок и расследований на уровень инфляции с начала года. Ведомство уточнило, что на конец мая уровень инфляции составил 11,8%. За две недели до планируемого повышения компании должны уведомить ФАС об изменениях.

Авторы
Теги
Компании
Лилия Пашкова
Tele2 мобильная связь тарифы повышение цен Минцифры
Т2 РТК ХОЛДИНГ

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