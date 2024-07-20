Кабмин повысил пошлины на часть сладкого из недружественных стран до 35%

Сильнее всего — до 35% — выросли пошлины на сладости в виде резинки и желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье, а также на некоторые другие виды последнего. Такие же пошлины ввели на свинцовые аккумуляторы

Правительство повысило пошлины на отдельные виды кондитерских изделий из недружественных стран, следует из постановления, опубликованного на портале правовых актов.

В соответствии в документом, ставка ввозных таможенных пошлин составит:

на сладости в виде резинки и желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье из недружественных стран — 35%;

на шоколадные конфеты, вафли и кондитерские изделия из сахара, содержащие какао - €0,73 за 1 кг;

на печенье, покрытое шоколадом и вафли - €0,35 за 1 кг.

на другие виды печенья — 35%;

на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и т.д. — €0,6 за 1 кг (кроме Литвы, Латвии и Эстонии).

Также повышенные ввозные пошлины ввели в отношении свинцовых аккумуляторов, импортируемых из недружественных государств. Ставка составит 35%.

Документ вступит в силу по истечении семи дней после дня его опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

В России перечень недружественных стран появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов. Тогда в список вошли США и Чехия. В июле 2022 года его расширили, включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. С марта 2022 года в России действует еще один список недружественных стран, который был создан в ответ на международные санкции. Он длиннее: в него, помимо вышеперечисленных, включены все государства ЕС, Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и другие (всего порядка 50 стран).

Российские производители кондитерских изделий неоднократно предупреждали о росте цен, в том числе из-за увеличения стоимости компонентов. Только в мае 2024 года цены на составляющие у отдельных производителей увеличились на 50%. Производители промышленного шоколада поднимали цены раз в несколько месяцев. Основательница «Шоколадной лаборатории E-O Chocolate» Елена Овсянникова связала существенное подорожание с февраля 2022 года с курсовой разницей и увеличением стоимости логистики.