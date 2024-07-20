Кабмин повысил пошлины на часть сладкого из недружественных стран до 35%
Правительство повысило пошлины на отдельные виды кондитерских изделий из недружественных стран, следует из постановления, опубликованного на портале правовых актов.
В соответствии в документом, ставка ввозных таможенных пошлин составит:
- на сладости в виде резинки и желе, леденцовую карамель, тоффи и сухое печенье из недружественных стран — 35%;
- на шоколадные конфеты, вафли и кондитерские изделия из сахара, содержащие какао - €0,73 за 1 кг;
- на печенье, покрытое шоколадом и вафли - €0,35 за 1 кг.
- на другие виды печенья — 35%;
- на какаосодержащие продукты в брикетах, пластинках и т.д. — €0,6 за 1 кг (кроме Литвы, Латвии и Эстонии).
Также повышенные ввозные пошлины ввели в отношении свинцовых аккумуляторов, импортируемых из недружественных государств. Ставка составит 35%.
Документ вступит в силу по истечении семи дней после дня его опубликования и будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.
В России перечень недружественных стран появился в 2021 году после массовых высылок российских дипломатов. Тогда в список вошли США и Чехия. В июле 2022 года его расширили, включив в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
С марта 2022 года в России действует еще один список недружественных стран, который был создан в ответ на международные санкции. Он длиннее: в него, помимо вышеперечисленных, включены все государства ЕС, Украина, Канада, Япония, Микронезия, Великобритания и другие (всего порядка 50 стран).
Российские производители кондитерских изделий неоднократно предупреждали о росте цен, в том числе из-за увеличения стоимости компонентов. Только в мае 2024 года цены на составляющие у отдельных производителей увеличились на 50%. Производители промышленного шоколада поднимали цены раз в несколько месяцев. Основательница «Шоколадной лаборатории E-O Chocolate» Елена Овсянникова связала существенное подорожание с февраля 2022 года с курсовой разницей и увеличением стоимости логистики.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации