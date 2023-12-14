Производители предупредили о росте цен на шоколад из-за подорожания какао

Рекордное подорожание какао-бобов на фоне мирового дефицита этой культуры вынуждает производителей промышленного шоколада, а вслед за ними и российских кондитеров поднимать цены. В 2024 году они могут вырасти на 15–20%

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Производители шоколадных кондитерских изделий предупредили о подорожании продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки, рассказали РБК несколько участников рынка.

В начале декабря 2023 года российское подразделение крупнейшего мирового производителя промышленного шоколада и какао-продуктов — швейцарской Barry Callebaut — предупредило партнеров о предстоящем увеличении цен на свою продукцию. С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%, следует из копии письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша» (есть в распоряжении РБК).

Письмо от российского подразделения Barry Callebaut поступило производителям кондитерских изделий, подтверждает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Нам регулярно приходят оповещения о повышении закупочных цен на сырье, в том числе от Barry Callebaut», — сообщил управляющий подмосковной кондитерской фабрикой «Господарь» (специализируется на производстве тортов) Сергей Сурмач.

Представитель Barry Callebaut в России отказался от комментариев.

Почему дорожает шоколад

Причины повышения отпускных цен Barry Callebaut в России объясняет ростом цен на сырье и упаковку, возросшими транспортными расходами и изменением курса рубля.

Основное сырье для шоколада в России — импортное, напоминает Востриков: какао-бобы выращивают в Африке и Южной Америке. С начала 2023 года курс рубля упал по отношению к доллару на 29%, а логистика подорожала как минимум на 35%, напоминает собеседник РБК. За последний год сырье выросло в цене в среднем на 30–50%, а транспортная упаковка и тара — на 50%, оценивает Сурмач. То, что бобы за год подорожали в два-три раза, подтверждает и гендиректор кондитерской фабрики «Алкион» Алексей Грачев.

Цены на шоколад зависят от закупки производителями какао на бирже, объясняет президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Он отметил, что три года подряд мировой урожай какао-бобов был маленьким и в результате цены выросли. В этом году неблагоприятная погода в Западной Африке поставила под угрозу перспективы урожая у основных поставщиков в Кот-д'Ивуаре и Гане. В конце июня цены на какао-бобы выросли до самого высокого уровня за 46 лет, сообщало агентство Reuters: стоимость 1 т какао на Межконтинентальной бирже в Лондоне достигла £2,6 тыс. ($3269) для контрактов с поставкой в сентябре — это стало самой высокой ценой с 1977 года. Летом The Wall Street Journal сообщила, что фьючерсы на какао-бобы стали одним из лучших активов для инвесторов в первом полугодии, опередив по доходности индекс NASDAQ. За январь—июнь они подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 32%. Индекс NASDAQ Composite прибавил меньше — 31,73%.

На Кот-д'Ивуар и Гану приходится две трети поставок какао-бобов в мире, и любое изменение в их производстве значительно влияет на рынок, указала в своем отчете Международная организация по какао (ICCO). На рынке не первый год подряд наблюдается дефицит предложения, отметил аналитик брокерской компании StoneX Леонардо Россети. По его оценкам, количество запасов какао по отношению к потреблению сократится до 32,2% — это самый низкий показатель сезона с 1984–1985 годов. О глобальном дефиците какао-бобов говорит и ICCO. Согласно ее прогнозу, в сезоне 2022/23 (длился с октября по сентябрь) мировое производство какао-бобов должно составить 4,95 млн т (в предыдущем было 4,83 млн т). Текущий сезон 2023/24 также завершится глобальным производственным дефицитом, ожидает ICCO. Как сообщил CNBC, теплый, менее влажный климат в регионах выращивания какао, частично обусловленный периодическим погодным явлением Эль-Ниньо, будет сохраняться до первой половины 2024 года.

Цены на какао-бобы продолжают расти на фоне нехватки предложения: к концу ноября цены на ближайшие фьючерсные контракты достигли $4522 за тонну на Межконтинентальной бирже и $4458 за тонну на Нью-Йоркской товарной бирже. С начала сезона 2023/24 в октябре цены выросли на 23 и 27% в Лондоне и Нью-Йорке соответственно.

Летом многие не стали заключать контракты на поставку и ждали, когда цена успокоится, но на рынок зашли спекулянты, вспоминает Муравьев: «Когда рынок маленький, он очень легко раскачивается спекулянтами». Ситуация привела к тому, что сейчас цена на какао-бобы в Лондоне «баснословно высокая», хотя у производителей они дешевле. Цена тонны какао $4 тыс. — это рекорд за несколько десятилетий, отмечает Востриков: за год она выросла на 80%.

Может ли Россия заместить импортное какао Сырьевая зависимость от импортного какао остается одним из барьеров для развития отечественного производства кондитерских изделий. В начале декабря пресс-служба Минобрнауки сообщила, что ученые Уральского государственного экономического университета разработали отечественный заменитель какао-порошка, сырьем для которого стали отходы производства гречневой крупы — лузга. Специалисты пытались получить из лузги меланин, который может выступать как пищевой краситель, в том числе в кондитерских изделиях. Но результаты исследований показали, что порошком из гречневой шелухи можно заменить 15% какао, сохранив шоколадный вкус.

Что говорят о росте цен кондитеры

Увеличение цены на 20% не покроет рост стоимости сырья и другие издержки, поэтому производители шоколада будут постепенно поднимать цены, считает Муравьев. «Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада», — говорит президент «Победы». Например, горький шоколад, состоящий на 70–80% из какао, при текущем увеличении себестоимости может вырасти в цене на 70–80%, а у молочного шоколада, где меньше какао, цена может вырасти примерно на 20%, оценивает эксперт.

На какао приходится не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому подорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию, не исключает Востриков. «К сожалению, сегодня на это есть объективные основания. Шоколадные фабрики не могут работать в убыток», — считает он.

Кондитерская фабрика «Господарь» планирует поднять отпускные цены на 15% в начале следующего года, но «резкого повышения не будет», предположил Сурмач. За прошедший год фабрика не поднимала отпускные цены, что привело к снижению маржи, сетует ее управляющий. Чтобы не уйти в убыток, фабрика оптимизирует затраты, рассказывает Сурмач: «Мы стали экономить на упаковке — например, ищем дешевле, с тонким пластиком и черно-белой этикеткой вместо цветной».

«Алкион» пока не планирует повышать цены, говорит Грачев. «Мы увеличиваем мощности и не повышаем цены, но подорожание сырья также сказывается на нашей прибыли», — признал он.

РБК направил запрос в холдинг «Объединенные кондитеры» (фабрики «Красный Октябрь», «Кондитерский концерн «Бабаевский», «Рот Фронт» и др.), в кондитерское объединение «Славянка», на кондитерскую фабрику «Акконд», а также в российские офисы Mars, Mondelez International, Ferrero и Unilever.

Что происходит с ценами на шоколад в рознице

В российских магазинах заметного роста цен на кондитерские изделия из шоколада пока не наблюдается. Согласно доступным данным Росстата, в ноябре 2023 года 1 кг шоколада стоил в рознице в среднем по стране 1021 руб. — на 2,5% меньше, чем в том же месяце год назад. Глазированные шоколадом конфеты подорожали на 1,6%, до 452 руб. за 1 кг, а натуральные шоколадные конфеты в ноябре стоили 851 руб. за 1 кг — на 0,4% дороже, чем в прошлом году. Стоимость порошка какао в рознице выросла на 2% к прошлому году — до 928 руб. за 1 кг.

Но на фоне подорожания сырья производители уже готовых шоколадных изделий тоже начали уведомлять торговые сети об изменении цен на свою продукцию, рассказал источник РБК на рынке ретейла.

Ретейлеры принимают меры, чтобы сдерживать рост цен, отдельно прорабатывая каждый случай повышения цен поставщиками, и совместно ищут возможности для исключения резких скачков конечной стоимости товаров, отметил собеседник РБК.

В торговой сети «Магнит» отказались от комментариев. РБК направил запрос ретейлерам «Лента», «Верный», «Азбука вкуса», «Вкусвилл», X5 Group, Metro C&C. Также РБК направил запрос в Минсельхоз.