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Война санкций ,  
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Захарова пообещала ответ Москвы на повышение пошлин ЕС на агропродукцию

Захарова: Москва ответит на повышение пошлин ЕС на агропродукцию с 1 июля
Сюжет
Война санкций

Ответ Москвы на решение Евросюза повысить пошлины на импортируемую российскую и белорусскую сельхозпродукцию не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала утверждение Советом ЕС решения об увеличении ввозных пошлин для продукции фермеров из России и Белоруссии. Новые меры вступят в силу с 1 июля.

Действия ЕС представитель МИДа назвала нелегитимными.

«Речь идет о проверке механизма антироссийских агросанкций более широкого спектра под видом торгово-политических мер», — заявила Захарова.

Решение ввести пошлины стало якобы ответом «на чаяния европейских фермеров», отметила она Однако, по словам Захаровой, европейские фермеры требовали ограничения ввоза в ЕС «дешевой некачественной агропродукции с территории Украины».

Отсутствие реакции Брюсселя на реальный раздражитель для европейских аграриев «не найдет понимания в сельских районах ЕС», уверена Захарова.

ЕС утвердил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

30 мая Евросоюз утвердил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии. В Совете ЕС объяснили необходимость этих мер предотвращением «дестабилизации европейского рынка». Решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо на €95 за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. В Кремле заявляли о негативных последствиях для европейских потребителей из-за ограничения импорта зерна.

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Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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