Минэкономразвития поддержало снижение тарифов «Транснефти»

Против ранее выступали ФАС и Минэнерго. В «Транснефти» идею поставить размер тарифов в зависимость от уровня рентабельности назвали возвратом в СССР

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минэкономразвития поддержало идею о снижении тарифов на перекачку по трубопроводам «Транснефти». О поддержке такой инициативы в письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву написал глава ведомства Максим Решетников, копия есть у РБК. Первым об этом написал «Коммерсантъ».

Ранее снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов «Транснефти», а также РЖД предлагал глава «Роснефти» Игорь Сечин. На встрече с президентом Владимиром Путиным 12 мая он отмечал, что нужно привести тарифы в соответствие с ценами на нефть, которые в рублях снизились до уровня 2008 года. «Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным», — говорил тогда Сечин. По его словам, сейчас расходы на транспортировку составляют 32% от конечной цены нефти. После этого Путин поручил правительству проработать вопрос о снижении спецтарифов РЖД и «Транснефти». Отрицательное заключение на предложение «Роснефти» дали Минэнерго и ФАС: по их мнению, сокращение тарифов может ударить по инвестпрограммам госкомпаний.

Решетников в письме указывает на то, что рентабельность «Транснефти» в 2019 году без учета доходов от продажи нефти в Китай составила 22,6%. Если принцип индексации тарифов сохранится, то к 2024-му рентабельность естественной монополии может вырасти до 25%. При этом, по мнению министра, такая рентабельность не может объяснятся высокими рисками — их у «Транснефти», занимающей монопольное положение, намного меньше, чем у компаний на конкурентном рынке.

Из этого Минэкономразвития делает вывод, что рентабельность компании завышена, а значит тарифы на перекачку могут быть снижены. По мнению ведомства, таким образом можно довести рентабельность до 5%, что должно быть отражено в размере дивидендов.