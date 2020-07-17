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Бизнес ,  
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Минэкономразвития поддержало снижение тарифов «Транснефти»

Против ранее выступали ФАС и Минэнерго. В «Транснефти» идею поставить размер тарифов в зависимость от уровня рентабельности назвали возвратом в СССР
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Минэкономразвития поддержало идею о снижении тарифов на перекачку по трубопроводам «Транснефти». О поддержке такой инициативы в письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву написал глава ведомства Максим Решетников, копия есть у РБК. Первым об этом написал «Коммерсантъ».

Ранее снизить тарифы на транспортировку нефти и нефтепродуктов «Транснефти», а также РЖД предлагал глава «Роснефти» Игорь Сечин. На встрече с президентом Владимиром Путиным 12 мая он отмечал, что нужно привести тарифы в соответствие с ценами на нефть, которые в рублях снизились до уровня 2008 года. «Мы не просим каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для нас, конечно, значительным», — говорил тогда Сечин. По его словам, сейчас расходы на транспортировку составляют 32% от конечной цены нефти. После этого Путин поручил правительству проработать вопрос о снижении спецтарифов РЖД и «Транснефти». Отрицательное заключение на предложение «Роснефти» дали Минэнерго и ФАС: по их мнению, сокращение тарифов может ударить по инвестпрограммам госкомпаний.

Решетников в письме указывает на то, что рентабельность «Транснефти» в 2019 году без учета доходов от продажи нефти в Китай составила 22,6%. Если принцип индексации тарифов сохранится, то к 2024-му рентабельность естественной монополии может вырасти до 25%. При этом, по мнению министра, такая рентабельность не может объяснятся высокими рисками — их у «Транснефти», занимающей монопольное положение, намного меньше, чем у компаний на конкурентном рынке.

Из этого Минэкономразвития делает вывод, что рентабельность компании завышена, а значит тарифы на перекачку могут быть снижены. По мнению ведомства, таким образом можно довести рентабельность до 5%, что должно быть отражено в размере дивидендов.

Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов «Транснефти» и РЖД
Бизнес
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Транснефть» с аргументами Решетникова не согласилась. Ее представитель Игорь Демин заявил РБК, что компания не согласна, в частности, с методом расчета рентабельности, который проводился Минэкономразвития по всей деятельности «Транснефти», а не только по прокачке нефти и нефтепродуктов. «Отсюда и цифра — 22%, в реальности она существенно меньше, по регулируемой деятельности не превышает 10%», — объяснил он. Целевую рентабельность 5%, предложенную Минэкономразвития, в компании сочли несправедливой. «Фактически это означает, что государственное имущество (магистральные нефтепроводы) должны предоставляться частным компаниям по себестоимости. Кроме того, такой уровень рентабельности не позволит окупить затраты на строительство новой инфраструктуры», — говорит представитель «Транснефти».

Предложение об установлении тарифов в зависимости от уровня рентабельности, по мнению Демина, выглядит отказом от рыночных принципов экономики и переходом к госрегулированию. «Минэкономразвития превращается в минэкономстагнацию. Вместо эффективной экономики предлагается административно-командная. Отправной точкой для расчетов становится текущая рентабельность предприятия. Менеджер не должен больше заниматься поисками эффективных решений, снижением себестоимости, энергосбережением. Это демотивация работы управленца. Вместо ставки на эффективных собственников на первый план выходит поддержка главных лоббистов страны. На входе можно повесить знаменитый лозунг, озвученный Брежневым на XXV съезде КПСС: «Экономика должна быть экономной», — заявил представитель «Транснефти».

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Авторы: Людмила Подобедова, Георгий Тадтаев
Теги: Транснефть, Роснефть, Минэкономразвития, Игорь Сечин, Максим Решетников
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«Транснефть» попросила повысить тарифы на фоне спора с «Роснефтью»
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«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти
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