Роман Троценко спрогнозировал потерю трех лет развития из-за политики ЦБ

Роман Троценко считает, что денежная политика финансовых властей ведет к потере трех лет развития — инвесторы смогут приступить к проектам не раньше. Он также объяснил разницу в понимании природы экономики у регулятора и бизнеса

Роман Троценко (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Совладелец инфраструктурной корпорации AEON Роман Троценко считает, что жесткая денежно-кредитная политика российских финансовых властей приведет к потере трех лет развития экономики в части создания производственных мощностей и крупных инфраструктурных проектов. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (полная версия выйдет в эфир позднее 20 июня). «Если вы сегодня отложили какой-то проект или совсем его заморозили, вы вернетесь к нему в лучшем случае через три года», — сказал бизнесмен, отметив, что высокая ставка и дорогой кредит влияют прежде всего на отрасли, требовательные к CAPEX (капитальным затратам), где нужно вложить большое количество денежных средств без быстрой отдачи.

«Мы видим, что влияет это прежде всего на транспортное машиностроение, строительство объектов инфраструктуры. И влияет таким образом, что фактически все компании, которые могли сократить инвестпрограмму, это сделали. В тех случаях, когда стройка продолжается, обычно это происходит в силу того, что проще ее закончить, чем останавливаться, а потом начинать заново», — подчеркнул Троценко.

Он также считает, что действия финансовых властей объясняются разным пониманием у реального сектора и регуляторов «природы бизнеса и экономики». «Центральный банк, монетарные власти верят, что экономика больше похожа на компьютер или на выключатель. Ее можно включить, а можно выключить. Люди из практического бизнеса знают, что большой проект — это всегда миллионы тонн грунта, руды, тысячи тонн стали и десятки тысяч людей. И в конечном счете это длинный цикл проектирования и стройки — завтра завод у вас ниоткуда не появится», — пояснил бизнесмен.

В конце 2023 года Роман Троценко продал менеджменту 69% долей холдинга AEON. В сделку тогда вошли активы в сфере недвижимости и угледобычи, в том числе проект «Северная звезда», ориентированный на экспорт топлива по Северному морскому пути. Под контролем предпринимателя остались аэропортовый холдинг «Новапорт» и химические активы.

«Грузопоток стал во многом вертикальным»

Совладелец AEON отмечает, что грузовые потоки за последние годы изменили направление движения — теперь они в большинстве случаев движутся по оси Север — Юг. «Мы для себя, как группа, понимаем стратегический и долговременный характер этого разворота. И инвестируем в объекты, которые обслуживают этот поток», — сказал Троценко.

Он привел примеры вложений группы в терминалы аэропортов Минеральных Вод, Севастополя, Барнаула, Магадана (все контролируются входящим в AEON холдингом «Новапорт»). Минводы станут пересадочным узлом для пассажиров, направляющихся в южные страны, Ставрополь будет запасным аэропортом для Минвод, Барнаул нужен для авиасообщения с Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

«Мы видим, что поток туристов из Китая растет примерно на 15–17% в год. И на это был направлен наш проект строительства терминала в Улан-Удэ. Видим, что Байкал становится очень модной среди молодых китайцев точкой проведения отпуска или просто короткой поездки», — объяснил Троценко.

В апреле РБК сообщал о планах «Новапорта» привлечь на реконструкцию аэродромной инфраструктуры 13 своих аэропортов 60 млрд руб., которые будут окупаться через взимание инфраструктурного сбора.

Дисбаланс в экспорте и импорте

Троценко считает, что России необходимы современные универсальные суда ледового класса, которые смогут перевозить как навалочные грузы, так и контейнеры: «Импорт и транзит в России представлены контейнерными грузами, а экспорт — навалочными. В идеале у вас должно быть судно, которое работает как навалочный сухогруз на восток, а обратно везет контейнеризованный груз».

Он добавил, что сегодня необходимо активизировать строительство именно грузовых судов, так как создание ледокольного флота не ведет к увеличению провозной способности — «ледокол не везет груз, ледокол прокладывает канал во льду». Также, по мнению бизнесмена, требуется флот, который будет работать на сжиженном природном газе (СПГ), его можно будет заправлять в районе добычи СПГ в Обской губе и в районах перевалки СПГ на Камчатке и в Мурманске.

Сегодня «Росатом» вместе с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК, находится в управлении банка ВТБ) и судостроительно-судоремонтным комплексом «Звезда» в Приморском крае обновляет атомный флот. На Балтийском заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге на данный момент построены четыре атомных ледокола проекта 22220 мощностью 60 МВт на валах, еще два находятся на различных стадиях постройки, а еще один готовится к закладке. На «Звезде» строится самый мощный в мире атомный ледокол «Лидер» проекта 10510 мощностью 120 МВт. Все они должны обеспечивать ледовую проводку грузовых судов по Северному морскому пути, который стал одним из главных транспортных проектов современной России.

Для строительства крупнотоннажных грузовых судов в стране не хватает мощностей. ОСК для решения этой проблемы планирует к 2030 году провести масштабную модернизацию «Северной верфи» в Петербурге стоимостью 300 млрд руб., после которой она сможет строить такие суда. Еще одну крупнотоннажную верфь корпорация планирует к 2032 году построить во Владивостоке.