«Новапорт» привлечет на реконструкцию аэропортов 60 млрд руб.

Холдинг «Новапорт» планирует привлечь под реконструкцию 13 своих аэропортов 60 млрд руб. внебюджетных средств. Они будут окупаться за счет инфраструктурного сбора с авиакомпаний, который власти могут ввести во второй половине года

Аэропорт Кемерово (Фото: Максим Киселев / ТАСС)

Аэропортовый холдинг «Новапорт» планирует привлечь для реконструкции аэродромной инфраструктуры 13 своих аэропортов около 60 млрд руб. внебюджетных средств, рассказали РБК источники в аэропортовой отрасли. Это больше половины всего объема требуемых внебюджетных инвестиций в проекты государственно-частного партнерства (104 млрд руб.) в федеральном проекте «Развитие опорной сети аэродромов». По словам собеседников РБК, общий объем капитальных затрат холдинга на реконструкцию инфраструктуры этих воздушных гаваней, если по всем 13 аэропортам будут заключены концессионные соглашения, может составить около 130 млрд руб.

В марте пресс-служба правительства сообщала о планах Минтранса до конца 2025 года заключить три концессионных соглашения — по аэропортам Кемерово, Читы и Ставрополя (все три входят в «Новапорт»). Источники РБК говорят, что на реконструкцию объектов в этих трех аэропортах потребуется 40 млрд руб., из которых 10 млрд холдинг должен будет привлечь с рынка.

В Росавиации РБК сообщили, что на данный момент заключены концессионные соглашения на реконструкцию аэродромов в трех аэропортах: Горно-Алтайска (в собственности Сбербанка, федеральная концессия), Омска (холдинг «Аэропорты регионов», региональная концессия) и Салехарда («Новапорт», региональная концессия). В аэропорт Горно-Алтайска будет инвестировано в общей сложности 10,2 млрд руб., из которых 2,3 млрд руб. — частные инвестиции, говорится в сообщении на сайте правительства. На строительство нового аэропорта в Омске будет направлено 43 млрд руб., из которых 16,3 млрд руб. — средства федерального бюджета, 6,6 млрд руб. — средства бюджета Омской области, 19,7 млрд руб. — средства концессионера. В строительство аэропорта Салехарда инвестируют 19 млрд руб.

Что входит в федеральный проект Федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» принят правительством в 2024 году, входит в национальный проект «Эффективная транспортная система». Летом 2024 года Минтранс оценивал совокупный объем финансирования в 381,1 млрд руб., из которых 264,7 млрд руб. должен выделить федеральный бюджет. Региональные бюджеты должны предоставить 33,9 млрд руб., из внебюджетных источников должно быть привлечено 82,4 млрд руб. Впрочем, по словам источников РБК в аэропортовой сфере, знакомых с ходом обсуждения федерального проекта, общий объем финансирования может превысить 500 млрд руб., а объем внебюджетного финансирования — 100 млрд руб. В госкорпорации ВЭБ.РФ РБК сообщили, что объем внебюджетного финансирования, которое должно быть привлечено для целевых показателей федпроекта, включая проекты ГЧП, составляет около 104 млрд руб. По федеральному проекту будет реконструировано или построено более 80 аэропортов, при этом работы на 29 проектах будут вестись с применением механизма концессии (23 федеральных и шесть региональных). Перечень таких аэропортов на данный момент не готов, его утвердит правительство.

Чтобы окупить инвестиции в концессионные проекты, будет впервые применен механизм инфраструктурного сбора: аэродромы, оставаясь в собственности государства, будут переданы в управление операторов аэропортов, которые будут взимать с авиакомпаний дополнительную плату. Авиакомпании, в свою очередь, могут перекладывать дополнительные расходы в цену авиационного билета.

Для запуска этого механизма Минтранс подготовил проект изменений в Воздушный кодекс, который узаконит новый сбор с перевозчиков. Поправки должны вступить в силу с 1 сентября. «Внедрение инфраструктурного сбора предполагается осуществить таким образом, чтобы обеспечить недопущение чрезмерного увеличения платы за эксплуатацию объектов аэродромной инфраструктуры и, соответственно, увеличения стоимости билета для конечных пассажиров в отдельных аэропортах», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в большинстве случаев строительство и реконструкция аэродромной инфраструктуры (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, перроны) велись за счет государственного бюджета, так как считалось, что частный оператор не в состоянии в короткие сроки окупить дорогостоящие вложения в такую инфраструктуру в отличие от аэровокзальных комплексов, строительство которых либо отдается частным инвесторам, либо в отсутствие таковых финансируется за счет региональных бюджетов. Решение о применении механизма концессии было принято из-за нехватки бюджетных средств в перспективе шести лет.

С каких аэропортов будут собирать деньги

В ВЭБ.РФ, координаторе разработки нормативной базы для этого проекта, РБК уточнили, что инфраструктурный сбор будет взиматься «котловым методом». То есть не только в аэропортах, в которых будет вестись реконструкция, но и в других организационно связанных аэропортах-донорах. «Предполагается, что сбор будет одинаковым (во всех аэропортах одного холдинга. — РБК) по стоимости», — добавили в госкорпорации.

Какие аэропорты реконструирует «Новапорт» «Новапорт» — крупнейший по количеству аэропортов профильный холдинг в России. По федеральному проекту «Развитие опорной сети аэродромов» он планирует реконструировать инфраструктуру аэропортов Минеральных Вод, Новосибирска, Калининграда, Пскова, Улан-Удэ, Перми, Нальчика, Мурманска и Астрахани. С нуля будет построена инфраструктура аэропорта Шерегеш в непосредственной близости от одноименного горнолыжного курорта. Донорами выступят оставшиеся девять аэропортов холдинга: Барнаул, Белгород, Владикавказ, Воронеж, Томск, Волгоград, Саранск, Тюмень, Челябинск. По данным ЕГРЮЛ на 2 апреля 2025 года, ООО «Новапорт Холдинг» на 100% принадлежит МКОО «Ти.Эс.Транс Сайбириа Ко», зарегистрированной в Калининграде. Аэропортовый холдинг основан бенефициаром AEON бизнесменом Романом Троценко.

В пресс-службе ВТБ отметили, что рассматривают возможность финансирования аэродромной инфраструктуры в рамках федерального проекта. «Участие в масштабных инициативах по созданию и модернизации инфраструктуры — одно из стратегических направлений работы ВТБ», — сказал представитель банка, напомнив о многолетнем опыте ВТБ по финансированию таких проектов, включая аэропорты.

В ВЭБ.РФ подчеркнули, что развитие аэропортовой инфраструктуры остается «безусловным приоритетом» для банка. «Госкорпорация продолжит развитие аэропортовой инфраструктуры и планирует активно участвовать в организации привлечения необходимого внебюджетного финансирования с коммерческого рынка, а также с учетом своего опыта в этой отрасли будет активно содействовать государству в части структурирования таких проектов для обеспечения баланса рисков сторон», — отметил старший управляющий партнер ВЭБ.РФ по ГЧП Павел Селезнев (его слова передала пресс-служба).

Собеседники РБК в авиакомпаниях говорят, что на данный момент не приглашены к обсуждению финального перечня аэропортов и размера инфраструктурного сбора, который будет в них введен. Один из собеседников утверждает, что авиакомпании выступают против введения сбора. «В условиях нарастающей финансовой нагрузки на авиакомпании, которая обусловлена масштабной реконструкцией аэропортовой инфраструктуры в России, никакой уровень инфраструктурного сбора не может считаться приемлемым — это чрезмерная нагрузка на перевозчиков. С сентября 2024-го авиакомпании уже платят повышенные ставки за аэронавигацию для финансирования фонда капитального ремонта аэропортов», — напомнил он.

Любое увеличение расходов, в том числе за счет введения инфраструктурного сбора, ведет к росту стоимости авиаперевозки для конечного потребителя, прокомментировали РБК ситуацию в «Аэрофлоте». РБК направил запросы в «Аэропорты регионов», «Новапорт» и «Аэродинамику», а также в Сбербанк и Газпромбанк.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает введение инфраструктурного сбора «рациональным решением» для привлечения средств на реконструкцию аэропортовой инфраструктуры в условиях ограниченности бюджетных ресурсов. «Во-первых, этот сбор будет расходоваться целевым методом. Во-вторых, его будут собирать до тех пор, пока инвестиции в аэродром не окупятся. Тогда как при включении капитальных затрат в аэропортовые тарифы операторов рассчитывать на снижение ставок по окончании инвестиционного цикла не приходится», — говорит он, добавляя, что в мировой практике окупаемость таких проектов, как развитие аэродромной инфраструктуры, занимает два-три десятилетия.

Как будет работать инфраструктурный сбор Операторы реконструируемых аэропортов и аэропортов-доноров будут направлять взимаемый с перевозчиков инфраструктурный сбор либо в подведомственный Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», либо в другую подведомственную структуру Минтранса, так как не имеют права оставлять эти средства в своем периметре, объяснил источник РБК, знакомый с ходом обсуждения схемы финансирования. Организация — получатель средств, в свою очередь, будет распределять их на счета компаний-концессионеров, которые ведут реконструкцию объектов. На старте проекта концессионеры будут получать финансирование в коммерческих банках. В отдельном порядке концессионеру может быть выделен капитальный грант, который покроет разницу между расходами на строительство и доходами от эксплуатации аэродрома.