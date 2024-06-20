Закачка газа в хранилища Европы обновила исторические минимумы

Темп наполнения газохранилищ Европы в этом сезоне обновляет исторические минимумы при общей высокой заполненности резервуаров, показывают данные GIE. Эксперты считают, что трейдеры вскоре активизируются, а цены немного подрастут

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Среднесуточный темп закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Евросоюза в июне находится на историческом минимуме, сообщает Европейская ассоциация операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE). Показатель составляет 0,23 процентного пункта (п.п.), что на 0,11 п.п. ниже среднего значения за последние 5-10 лет и с начала истории наблюдений GIE (с 2011 года).

Такая динамика наблюдается с начала текущего сезона закачки, который стартовал в апреле. Апрельские среднесуточные темпы составили 0,12 п.п (на 0,06 п.п. ниже среднего значения за последние 10 лет), а майские — 0,25 п.п. (ниже на 0,08 п.п.).

Заполненность европейских ПХГ, по данным на 17 июня, составляет 73,85%. Это третий по величине результат за всю историю наблюдений (в 2023 году в этот день было 74%, а исторический максимум в 77,26% случился в 2020 году при аномально сниженном из-за пандемии спросе). Нынешний показатель на 17 п.п. выше среднего десятилетнего уровня.

Согласно правилам Евросоюза, к 1 ноября подземные хранилища должны быть заполнены на 90%. Чтобы заполнить ПХГ к этой дате, темпы закачки должны ускориться по отношению к среднему многолетнему уровню, полагает Айра Джозеф, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. До июня было достаточно, чтобы скорость закачки составляла 86% от средних значений, оценивает он. Однако «июньский темп составляет 67% от нормы в 241 млн куб. метров в сутки, это является 10-летним минимумом для июня». «Теперь требуется, чтобы темп закачки был 93% от средних значений», — оценивает эксперт. По его мнению, такая ситуация может свидетельствовать о наличии бычьего тренда, то есть ряда факторов, поддерживающих рост цен на газ в ЕС.

Почему темпы закачки рекордно низкие

Опрошенные РБК эксперты объясняют низкие темпы закачки тем, что при текущем уровне запасов бизнес может позволить себе ожидание более привлекательных цен. «Например, компании могут ожидать спада цена на газ, поставляемый в регион по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой (ценовой лаг в таких контрактах может составлять 3-9 месяцев. — РБК)», — прокомментировала директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова.

Эксперт отмечает, что в текущих ценах как раз отражена сезонная высокая стоимость нефти конца прошлого — начала текущего года, а пик котировок Brent пришелся на март и составил примерно $90 за баррель. «Кроме того, последние пару месяцев наблюдается повышенный спрос на газ в АТР, и Европа пока не видит смысла конкурировать за эти объемы, задирая спотовые цены», — прогнозирует Белова.

Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ), объясняет текущую динамику ожиданием снижения цен в третьем квартале. «Биржевые цены заметно выросли, начиная со второй половины мая относительно января-апреля 2024 года, и есть основания ждать их коррекции», — пояснил он. Вся экономика использования ПХГ в последние два года «перевернута вверх дном», поскольку цены зимой, когда газ отбирается из хранилищ, «оказываются парадоксально ниже, чем летом, когда его закачивают», отмечает эксперт. «Поэтому компании, бронирующие мощности ПХГ, боятся в очередной раз прогадать, купив газ дороже, чем смогут продать. Кроме того, сама потребность в оставшейся закачке относительно невелика, предложение газа стабильно, а уровень запасов по-прежнему близок к рекордному. В таких условиях можно позволить себе подождать», — считает Белогорьев.

Эксперт не сомневается, что Евросоюзу удастся заполнить хранилища до целевого уровня и даже выше. Чтобы достичь к ноябрю прошлогоднего пика запасов, который составил 103 млрд куб. м., то есть почти 100% номинальной мощности ПХГ, «осталось обеспечить их прирост всего на 27 млрд куб. м, что даже чуть меньше, чем в 2023 году».

«Если погода вдруг вернется к климатической норме, то закачка может прерваться уже в середине октября, а не в ноябре, как в 2022-2023 годах. Но даже в этом случае остается три с половиной теплых месяца: этого более чем достаточно, чтобы без особых рывков накопить нужный объем газа», — заключает Белогорьев.

Что будет с ценами

Согласно данным торгов, средняя цена закупки газа в июне в Европе составляет $385 за тыс. куб. м. По мнению Беловой, «текущие ожидания говорят в пользу небольшого роста спотовых цен на газ в Европе, менее 5% к сентябрю относительно цен июня». Так или иначе в конце лета будет наблюдаться рост закачки газа в ПХГ, поскольку «цель 90% заполненности хранилищ к 1 ноября никто не отменял».

Белогорьев полагает, что «текущий, то есть почти рекордный, уровень запасов и соответственно относительно низкий спрос со стороны ПХГ в июле-сентябре уже заложены в цены». Большие запасы остаются одним из основных факторов, работающих на снижение цен, отмечает он.

Однако на газовом рынке Европе сохраняется ряд других факторов, которые могут привести к росту цен, считает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Хотя заполненность хранилищ гораздо выше среднеисторических уровней, необходимость заполнения остается. Тут важность имеет конкуренция за газ со стороны покупателей из Азии. Также опасения вызывают санкции против российского СПГ, возможные перебои с поставками из Норвегии и риск непродления транзитного соглашения между Россией и Украиной — «это еще ряд факторов, которые могут взвинтить цену газа на местном рынке», предполагает эксперт.

«Если обратиться к техническому анализу местных фьючерсов (индекс крупнейшего европейского хаба Dutch TTF), то с февраля в них наблюдается восходящая динамика, в активе чувствуется повышенная волатильность и поджатие к верхним ценовым уровням. Все это намекает на возможность всплеска котировок к $500–600 за тыс. куб. м, как летом прошлого года. Главный вопрос — сможет ли Россия извлечь из этого выгоду или бенефициарами такого роста станут уже другие поставщики газа», — рассуждает Рокотянская.

Что касается поставок российского газа в ЕС, то они продолжают расти, обращает внимание Белова. К середине июня импорт трубопроводного газа из России в Евросоюз увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,5 млрд куб. м. «И пока нет оснований полагать, что данный рост прекратится» — считает она.

По оценкам Белогорьева, за первые пять месяцев 2024 года трубопроводные поставки российского газа в страны Евросоюза и бывшей Югославии увеличились на 34,4% — до 11,5 млрд куб. м., в том числе только в ЕС «оценочно до 10,1 млрд куб. м», или на 42,4%. Такую динамику он объясняет преимущественно низкой базой первого полугодия прошлого года.

«На уровне, близком текущему (2,2-2,5 млрд куб. м в месяц), поставки держатся с июля 2023 года. Пока нет признаков, что они будут снижаться, но и для их роста выше этого коридора нет оснований. Аналогичные тенденции с поставками на турецкий рынок. Иными словами, относительно довольно высокой в реалиях последних двух лет базы второго полугодия 2023 года прирост будет, скорее всего, не особо заметным, но этого будет достаточно, чтобы сохранить неплохой годовой прирост поставок в Европу — плюс 5-7 млрд куб. м год к году», — заключает Белогорьев.