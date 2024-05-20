С Майкла Калви сняли судимость

Калви, дело которого вызвало большой резонанс, был осужден за растрату, в феврале этого года его срок был уменьшен с первоначальных пяти с половиной лет условно до 4 лет и 4 месяцев. Он уехал из России несколько лет назад

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

ФСИН исключила основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви из реестра осужденных, с него снята судимость, сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

«Я испытываю облегчение от того, что несправедливый и незаконный обвинительный приговор по моему делу наконец был отменен. Расследование против нас было незаконным с самого начала, и оно нанесло значительный ущерб всем участникам. Но я перевернул эту страницу и полон энергии, поскольку сейчас обдумываю следующие шаги в своей жизни», — говорится в заявлении Калви.

Он добавил, что не собирается возвращаться в Россию или возобновлять инвестирование в стране. Источники Bloomberg сообщали, что Калви уехал из страны до начала военной операции на Украине, его адвокаты подтверждали в 2023-м, что он не находится в России.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСИН России.

Baring Vostok работал в России с 1994 года, он инвестировал в «Яндекс», Тинькофф Банк, банк «Восточный» (фонд был его основным акционером), онлайн-кинотеатр ivi, сервис объявлений Avito, сеть супермаркетов «Вкусвилл», сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar и другие компании и проекты.

Калви был задержан и отправлен в СИЗО в 2019 году (затем меру пресечения изменили на домашний арест). Вместе по делу проходили партнеры фонда Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин (входили в совет директоров банка «Восточный»).

Дело против них было связано со сделкой по уступке кредита в размере 2,5 млрд руб., который банк «Восточный» выдал Первому коллекторскому бюро, тоже, как и банк, аффилированному с фондом. Калви заявлял, что эти средства ушли не в карман фигурантам, а на погашение долга банка. Сначала Калви предъявляли обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), затем его переквалифицировали на ч. 4 ст. 160 (растрата). Калви вину не признал.

В августе 2021-го Мосгорсуд вынес приговор по делу, Калви получил среди остальных фигурантов наибольший срок — пять с половиной лет условно. В июне прошлого года срок инвестора сократили до четырех с половиной лет. В прошедшем феврале его уменьшили еще на месяц.

Остальные фигуранты тоже получили условные сроки.