Мосгорсуд сократил условный срок Калви и другим фигурантам дела Baring

Калви условный срок смягчили до четырех с половиной лет, Дельпалю — до трех с половиной. Основатель Baring Vostok называл приговор нечестным. На заседании его не было: как сообщала адвокат, Калви не смог получить российскую визу

Майкл Калви (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мосгорсуд сократил условные сроки наказания основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Калви приговор смягчили с 5,5 до 4,5 года условно, а партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю — с 4,5 до 3,5 года условно. Обоим назначен испытательный срок четыре года.

Суд также сократил условные сроки и другим фигурантам. Директор компании по инвестициям Иван Зюзин получил 4 года условно, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, экс-глава «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов — по 3,5 года условно, а бывший предправления банка «Восточный» Алексей Кордичев — 3 года условно.

Вместе с приговором в отношении Калви вступило в силу и его обязательство отмечаться в уголовной инспекции, отмечает «РИА Новости». Если он не будет отмечаться, ФСИН имеет право добиваться изменения срока на реальный. Калви и Дельпаль после отмены меры пресечения покинули Россию.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. Фигуранты дела своей вины не признали. Им вменяли растрату средств «Восточного» путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 млрд руб. «Первому коллекторскому бюро». Как считает следствие, банк потерял эти деньги вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» передали 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд руб., в то время как их реальная стоимость составляла 600 тыс., заявлял СК.

Калви назвал приговор суда оскорбительным и нечестным. В связи с условным наказанием осужденным вменялась обязанность не менять постоянное место жительства без уведомления органа контроля и являться на регистрацию.

В начале 2022 года суд отменил меру пресечения для Калви и Дельпаля в виде запрета определенных действий. После этого оба бизнесмена уехали из страны.

В мае адвокаты Калви и Дельпаля сообщили, что те не смогли получить российскую визу, чтобы приехать на заседание Мосгорсуда и в итоге согласились на рассмотрение жалоб без их участия.