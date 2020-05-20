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СМИ узнали о расследовании в США против Коломойского

BuzzFeed сообщает, что большое жюри США изучает финансы бывшего совладельца украинского Приватбанка, которого кредитная организация обвинила в отмывании денег. На эти средства Коломойский скупал недвижимость в городе Кливленде
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Федеральное большое жюри США проводит расследование в отношении одного из бывших владельцев Приватбанка, украинского олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в отмывании «сотен миллионов долларов» в сфере недвижимости США, сообщает сайт BuzzFeed News со ссылкой на источники.

Два собеседника издания уточнили, что большое жюри города Кливленда (штат Огайо) изучает финансовое состояние Коломойского в рамках расследования о выводе средств Приватбанка в США через ряд офшорных компаний.

В мае 2019 года кредитная организация подала иск в суд штата Делавэр против Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, обвинив их в отмывании денег через офшоры. Из банка деньги переводились в его дочернее предприятие на Кипре, а затем юридическим лицам, которые инвестировали их в покупку недвижимости и некоторых компании в США, сообщал «Громадське», ссылаясь на текст документа. Приватбанк отмечал, что они провели через офшоры $622,8 млн.

Приватбанк обвинил Коломойского в отмывании денег
Бизнес
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

BuzzFeed указывает, что среди покупок был люксовый отель в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и многоэтажное офисное здание со сводчатыми потолками и фресками. «Громадське» уточнял, что, по утверждению Приватбанка, в 2011 году Коломойскому в Кливленде принадлежали One Cleveland Center (31 этаж), 55 Public Square (22 этажа), Penton Media Building и The Huntington Bank Building. В июне 2019 издание ClevelandScene сообщило, что Коломойский решил продать недвижимость в городе, поскольку она перестала приносить доход, а наполнение офисов резко сократилось.

В разговоре с BuzzFeed украинский олигарх рассказал, что не знал о расследовании большого жюри США, а заявления о недостаче были сделаны «специально для того, чтобы экспроприировать банк», его частную собственность. Коломойский добавил, что дыра, которая образовалась в бюджете Приватбанка, «была создана искусственно». Он добавил, что не нарушал законодательства и никто из Минюста США к нему не обращался.

Боголюбов, в свою очередь, заявил изданию, что не получал деньги от банка нелегально, а недвижимость в США приобреталась на законные средства. Он добавил, что все транзакции задокументированы его партнерами. «У Приватбанка они есть, у американских банков [тоже]», — сказал Боголюбов, отметив, что никто не задавал ему каких-либо вопросов.

Бывший украинский генпрокурор, который занимался расследованием по делу Приватбанка, Руслан Рябошапка сообщил BuzzFeed, что его уволили именно из-за расследования. Верховная рада согласилась уволить его 5 марта 2020 года. Вместо Рябошапки генпрокурором на Украине стала Ирина Венедиктова.

Украинское правительство решило национализировать Приватбанк в 2016 году. Правительство объясняло решение «стабилизацией финансовой системы». Национальный банк Украины (НБУ) утверждал, что в балансе кредитной организации образовалась дыра в размере более $5 млрд. Коломойский говорил, что Приватбанк стал жертвой «произвола» НБУ. Верховная рада 13 мая 2020 года приняла закон, который запрещает возвращать национализированные банки их бывшим владельцам.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Игорь Коломойский, Украина, США, отмывание денег, Приватбанк
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