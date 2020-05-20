СМИ узнали о расследовании в США против Коломойского

BuzzFeed сообщает, что большое жюри США изучает финансы бывшего совладельца украинского Приватбанка, которого кредитная организация обвинила в отмывании денег. На эти средства Коломойский скупал недвижимость в городе Кливленде

Игорь Коломойский (Фото: Михаил Маркив / РИА Новости)

Федеральное большое жюри США проводит расследование в отношении одного из бывших владельцев Приватбанка, украинского олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в отмывании «сотен миллионов долларов» в сфере недвижимости США, сообщает сайт BuzzFeed News со ссылкой на источники.

Два собеседника издания уточнили, что большое жюри города Кливленда (штат Огайо) изучает финансовое состояние Коломойского в рамках расследования о выводе средств Приватбанка в США через ряд офшорных компаний.

В мае 2019 года кредитная организация подала иск в суд штата Делавэр против Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, обвинив их в отмывании денег через офшоры. Из банка деньги переводились в его дочернее предприятие на Кипре, а затем юридическим лицам, которые инвестировали их в покупку недвижимости и некоторых компании в США, сообщал «Громадське», ссылаясь на текст документа. Приватбанк отмечал, что они провели через офшоры $622,8 млн.

BuzzFeed указывает, что среди покупок был люксовый отель в Кливленде на 484 номера с видом на озеро и многоэтажное офисное здание со сводчатыми потолками и фресками. «Громадське» уточнял, что, по утверждению Приватбанка, в 2011 году Коломойскому в Кливленде принадлежали One Cleveland Center (31 этаж), 55 Public Square (22 этажа), Penton Media Building и The Huntington Bank Building. В июне 2019 издание ClevelandScene сообщило, что Коломойский решил продать недвижимость в городе, поскольку она перестала приносить доход, а наполнение офисов резко сократилось.