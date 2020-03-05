Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины

В соответствии с украинским законодательством разрешение парламента дает право президенту Зеленскому уволить Рябошапку. Последний сказал, что «уходит, чтобы вернуться»

Руслан Рябошапка на внеочередном заседании Верховной рады (Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС)

Верховная рада Украины согласилась на увольнение Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора. Как сообщает телеканал «112 Украина», за это решение проголосовали 263 депутата.

Получив согласие парламента, президент Украины может отправить генпрокурора в отставку.

Сам Рябошапка в выступлении перед депутатами заявил, что был независимым генпрокурором, а уходит со своего поста, «чтобы вернуться», сообщает издание «Корреспондент». После этого он покинул зал заседаний парламента, отказавшись отвечать на вопросы депутатов.

«Корреспондент» сообщает, что возможными кандидатами на пост генерального прокурора являются депутат Рады от фракции «Слуга народа» Сергей Ионушас, а также и.о. руководителя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.