Глава совета директоров «Газпрома» Зубков: запасов газа у «Газпрома» более чем на сто лет

В «Газпроме» сообщили о запасах газа более чем на 100 лет

Пусть рынок электромобилей развивается, никто этому не мешает, отметил Зубков. В то же время запасы газа у «Газпрома» более чем на 100 лет создают условия для устойчивого развития экономики на многие десятилетия, добавил он

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Нефть рано или поздно закончится, а запасов газа у «Газпрома» хватит на сто и более лет, заявил глава совета директоров компании Виктор Зубков на Всероссийском газомоторном форуме, передает «РИА Новости».

По его словам, российская компания лидирует по запасам газа среди всех национальных и публичных нефтегазовых компаний в мире. На конец 2022 года извлекаемые запасы группы «Газпром» составили 35 трлн куб. м газа, «сегодня запасы газа на 100 лет», отметил Зубков.

«Мы с вами знаем: нефть кончится рано или поздно. И на чем мы будем ездить? Электричество? Многие хотят, и никто не мешает — пусть рынок электрических машин развивается. Но есть пригодный газ, запасы которого на 100 и более лет, и работа «Газпрома» в сфере запасов природного газа создает условия для устойчивого развития всей экономики на многие-многие десятилетия вперед», — добавил Зубков.

В 2022 году чистая прибыль «Газпрома» снизилась более чем втрое, составив 747,25 млрд руб., что на 72,2% меньше, чем по итогам предыдущего года. По итогам 2021 года «Газпром» получил рекордную чистую прибыль в размере 2,64 трлн руб., сообщала компания. В 2020 году был зафиксирован убыток в размере 707 млрд руб.

Чистая прибыль в прошлом году снизилась на фоне сокращения, а затем приостановки поставок газа по «Северному потоку». Кроме того, ряд стран, в частности Нидерланды и Дания, отказались платить за газ в рублях, и поставки в них также были прекращены.

В то же время глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в конце 2022 года компания установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай. По его словам, в ближайшее время общий объем экспорта в КНР составит 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом транзита через Монголию — почти 100 млрд куб. м.