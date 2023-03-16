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Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году снизилась более чем втрое

Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году сократилась в три раза и составила 747,25 млрд руб.
Выручка компании в 2022 году выросла на 24,9% — до 7,98 трлн руб.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году составила 747,25 млрд руб., что на 72,2% меньше, чем по итогам предыдущего года, следует из отчетности компании.

Выручка компании в 2022 году выросла на 24,9% — до 7,98 трлн руб. В 2021 году она составляла 6,39 трлн руб.

По итогам 2021 года «Газпром» получил рекордную чистую прибыль в размере 2,64 трлн руб., сообщала компания. В 2020 году был зафиксирован убыток в размере 707 млрд руб.

«Газпром» начал сокращать поставки газа в Европу еще летом, из-за проблем с возвращением из ремонта газотурбинного двигателя для газопровода «Северный поток», который застрял в Канаде из-за санкций. Кроме того, в ряд стран, например Нидерланды и Данию, поставки были прекращены из-за их отказа платить за газ в рублях. Соответствующее требование со стороны России было утверждено указом президента Владимира Путина на фоне западных санкций.

К началу сентября «Газпром» полностью приостановил поставки по «Северному потоку» на неопределенный срок. В конце того же месяца на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» (поставки через последний так и не начались) произошли взрывы. И на Западе, и в России произошедшее назвали диверсией. Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах «англосаксов». США и Великобритания опровергали свою причастность. NYT со ссылкой на данные разведки выдвигала версию о причастности к произошедшему «проукраинской» группы. Киев свою причастность отрицает.

«Газпром» продолжает транзит газа в Европу через Украину. В феврале объем прокачки рос, в середине марта — снижался.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер называл 2022 год «очень непростым». В то же время он сообщал, что в конце года «Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай. По его словам, в ближайшее время общий объем экспорта в КНР составит 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом транзита через Монголию — почти 100 млрд куб. м.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Газпром чистая прибыль отчетность
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