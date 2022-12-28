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«Газпром» сообщил о новом рекорде поставок газа в Китай

Миллер: «Газпром» в декабре установил рекорд по поставкам газа в Китай
«Газпром» в декабре взял на себя обязательство поставлять газ в Китай с превышением контрактных объемов — и поставил рекорд по суточным поставкам
«Газпром» GAZP ₽162,89 -0,72% Купить
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подвел итоги года для «Газпрома», его заявление опубликовала пресс-служба компании. По его словам, в этом году добыча компании составила 412,6 млрд куб. м газа.

«Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт. 243,1 млрд куб. м газа будет поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» нашим российским потребителям. И 100,9 млрд куб. м газа — в страны дальнего зарубежья», — рассказал он.

По итогам 2022 года добыча газа по группе «Газпром» составляла 514,8 млрд куб. м газа.

В конце 2022 года «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай, сообщил Миллер. Он напомнил, что «Газпром» принял решение о поставках газа в Китай в декабре с превышением суточных контрактных обязательств. Максимальное превышение составило 18,7%.

«При этом надо отметить, что мы в этом году подписали дальневосточный контракт, который позволяет нам поставлять 10 млрд куб. м газа с Дальнего Востока. И суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год. А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии — почти 100 млрд куб. м. Проектная мощность на сегодняшний день транзитного газопровода через Монголию — 50 млрд куб. м в год», — сказал глава компании.

Миллер признал, что 2022 год «выдался очень-очень непростым». «На энергетических рынках происходили в буквальном смысле слова тотальные изменения. И если раньше мы называли эти изменения «сверхволатильностью», то к концу года мы стали говорить, что это уже просто-напросто «турбулентность», — оценивает он ситуацию.

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Экспортный газопровод в Китай, идущий через Монголию, начал проектироваться в 2020 году. Он носит название «Сила Сибири — 2». По плану газопровод будет введен в эксплуатацию в 2030 году. Однако в январе издание South China Morning Post писало со ссылкой на аналитиков, что Пекин стремится ускорить строительство «Силы Сибири — 2», чтобы снизить зависимость от поставок из Австралии. Ресурсной базой газопровода должны стать Чаяндинское месторождение в Иркутской области и Ковыктинское — в Якутии. Его перспективная мощность — 50 млрд куб. м газа в год. Сейчас экспортные поставки газа в Китай идут по газопроводу «Сила Сибири» протяженностью 3 тыс. км. Он был запущен в 2019 году.

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