Роспотребнадзор указал на право клиента бесплатно вернуть товар после случая с Wildberries

Регулятор напомнил о бесплатном возврате брака после случая с Wildberries

Покупатель имеет право вернуть бракованный товар продавцу бесплатно, напомнили в Роспотребнадзоре. Однако это правило не касается качественных товаров. Ранее Собчак рассказала о платном возврате бракованных товаров в Wildberries

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Каждый потребитель имеет право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс, а тот не имеет права взимать с покупателя деньги за возврат, напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Продавец должен принять бракованный товар, провести проверку его качества и вернуть потребителю стоимость этого товара, отмечает ведомство.

Согласно ст. 18 закона «О защите прав потребителей», возврат бракованных товаров не может сопровождаться требованием оплатить расходы, при этом возврат качественных товаров в течение семи дней с момента передачи товара может сопровождаться взиманием платы.

Ранее Ксения Собчак в своем телеграм-канале рассказала историю покупательницы Wildberries, с которой взяли деньги за возврат товара. Клиентка маркетплейса заказала защитную пленку для часов за 231 руб., но вместо нее получила защитную пленку для телефона и сразу вернула заказ в пункте выдачи. Оператор заявила ей, что товар не соответствует заказанному, однако с клиентки все равно списали 100 руб.

Покупательница обратилась в техподдержку, где ей сказали, что возврат средств за обратную отправку несоответствующего товара или в случае «образования недостатка в процессе транспортировки» не предусмотрен. Сотрудник Wildberries сообщил об изменении правил возврата с 23 января, так как компания и продавцы «несут убытки при транспортировке заказов» после возврата.

В пресс-службе Wildberries сообщили РБК, что информация о платном возврате бракованных товаров не соответствует действительности. Клиенты маркетплейса в случае обнаружения брака обращаются к продавцу для проверки товара, который компенсирует стоимость обратной доставки в случае обнаружения нарушения, добавили там. В компании также отметили, что планируют передать рассмотрение жалоб о браке самим продавцам, прежде заявки обрабатывали сотрудники Wildberries.