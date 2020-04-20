Число прекративших работу ИП с начала эпидемии в России выросло на 77%

C начала эпидемии в России многие индивидуальные предприниматели начали прекращать свою деятельность. За март исчезли около 2% всех ИП

В марте 2020 года прекратили деятельность 66 820 индивидуальных предпринимателей. Это на 77% больше, чем в марте 2019 года (37 718), следует из данных Федеральной налоговой службы, на которые обратил внимание «Интерфакс».

64 237 предпринимателей сами приняли решение о прекращении бизнеса. 1563 исчезли из-за смерти владельца, 158 были признаны банкротами.

При этом за месяц в стране было зарегистрировано 64 053 индивидуальных предпринимателя. Таким образом, за март число прекративших работу ИП превысило число вновь зарегистрированных. С учетом того, что на 1 апреля в стране было всего 3,899 млн индивидуальных предпринимателей, за месяц прекратило работу порядка 2% из них.

До начала эпидемии в России, в январе—феврале прекратили работу 118,1 тыс. ИП. За аналогичный период 2019 года исчезли 117,7 тыс. ИП (рост на 0,3%).