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Число прекративших работу ИП с начала эпидемии в России выросло на 77%

C начала эпидемии в России многие индивидуальные предприниматели начали прекращать свою деятельность. За март исчезли около 2% всех ИП

В марте 2020 года прекратили деятельность 66 820 индивидуальных предпринимателей. Это на 77% больше, чем в марте 2019 года (37 718), следует из данных Федеральной налоговой службы, на которые обратил внимание «Интерфакс».

64 237 предпринимателей сами приняли решение о прекращении бизнеса. 1563 исчезли из-за смерти владельца, 158 были признаны банкротами.

При этом за месяц в стране было зарегистрировано 64 053 индивидуальных предпринимателя. Таким образом, за март число прекративших работу ИП превысило число вновь зарегистрированных. С учетом того, что на 1 апреля в стране было всего 3,899 млн индивидуальных предпринимателей, за месяц прекратило работу порядка 2% из них.

До начала эпидемии в России, в январе—феврале прекратили работу 118,1 тыс. ИП. За аналогичный период 2019 года исчезли 117,7 тыс. ИП (рост на 0,3%).

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В середине марта стало известно, что правительство разработало план по поддержке экономики на фоне осложнившейся ситуации из-за коронавируса. Среди мер была названа поддержка малого и среднего предпринимательства (отсрочка при уплате страховых взносов сроком на три месяца, мораторий на проверки, включая налоговые, временная отсрочка или мораторий на уплату арендных платежей, а также снижение требований к обеспечению контрактов при госзакупках у субъектов малого и среднего бизнеса).

В дальнейшем меры по поддержке малого и среднего бизнеса были расширены. Предприятиям начали выдавать беспроцентные займы на выплату зарплат сотрудникам. Выплаты рассчитываются исходя из размера МРОТ в России: на одного сотрудника должно приходиться 12,1 тыс. руб.

16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что выдача кредитов под 0% идет медленно, а предприниматели жалуются на отказы. По его словам, из 3,5 тыс. заявок на общую сумму в 24 млрд руб. банки одобрили только выдачу 1,5 млрд руб., а реально выдали займов на 400 млн руб.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: индивидуальные предприниматели, бизнес
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