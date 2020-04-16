Мишустин предложил новый подход к списку системообразующих компаний

Список системообразующих предприятий может постоянно корректироваться, утверждать единый перечень не стоит, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Отраслевые министерства должны вести свои списки и мониторить ситуацию

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил не утверждать жесткий список системообразующих компаний, отраслевые министерства должны постоянно мониторить ситуацию и вести свои списки.

«Не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить (из списка. — РБК)», — сказал премьер-министр на заседании правительства в четверг, 16 апреля.

По его словам, отраслевые министерства должны постоянно мониторить ситуацию, вести эти списки и представлять в правительство. «Это должна быть постоянная работа отраслевых министерств», — считает он.

«Очень много будет вопросов, когда вы утвердите такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала. Здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким мы критериям выбираем компании», — сказал Мишустин, обратившись к министру экономического развития Максиму Решетникову.