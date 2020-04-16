Мишустин предложил новый подход к списку системообразующих компаний

Минэкономразвития установило систему «объективных критериев» для отнесения компаний к системообразующим по 70 секторам российской экономики, сообщил Решетников. «Завтра на правительственной комиссии по развитию экономики под руководством Андрея Рэмовича Белоусова планируется рассмотреть и утвердить список таких организаций», — сообщил он. По словам министра, в список вносятся последние коррективы, и он будет внесен в правительство сегодня.
Компания может претендовать на включение в перечень системообразующих организаций, если она удовлетворяет одному из семи специальных критериев (pdf):
- градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;
- главный исполнитель или исполнитель первого уровня по гособоронзаказу;
- занимается эксплуатацией критической инфраструктуры и/ или обеспечению безопасности на территории Республики Крым и Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;
- осуществляет разработку и внедрение критических технологий и/или критически важного программного обеспечения;
- обеспечивает информационную безопасность, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых онлайн-сервисов;
- обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий;
- признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара.
В проект решения правительства «уже вошло более тысячи именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны», сказал президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 15 апреля.
В обновленном в конце марта списке системообразующих предприятий, который публиковал «Интерфакс», 646 позиций. Среди прочих в список попали «Макдоналдс», «Бургер Рус» (российское юридическое лицо Burger King), авиакомпании («Россия», «Сибирь», Utair и др.), продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан»), а также впервые были включены сети, реализующие непродовольственные товары (IKEA, «Спортмастер», «Леруа Мерлен Восток», «М.Видео»).
В список было включено ООО «Ф.О.Н.» (букмекерская компания «Фонбет»), основным видом деятельности которой является организация заключения пари. Генпрокуратура попросила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения букмекерских компаний в перечень системообразующих предприятий. Как пояснили в ведомстве, ООО «Ф.О.Н.» попало в этот список за счет соответствия критериям отбора, разработанным в 2015 году. Это, в частности, годовая выручка, размер налоговых отчислений и численность персонала. Однако эти критерии оставили за бортом ряд стратегически важных для экономики страны предприятий, отметили в ведомстве.
Системообразующим компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, объявил Владимир Путин. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Одновременно половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.
Включение в список системообразующих не означает, что компании автоматически будет оказана помощь от государства. «Предприятия должны пройти стресс-тестирование, раскрыть информацию банкам, должна быть сделана модель рисков», — объясняли в Минэкономразвития. Власти разработали два стресс-сценария для тестов системообразующих компаний. В первом карантин закончится летом, а нефть будет стоить $20 за баррель, во втором — экономическая активность будет заморожена до осени при нефти по $10.