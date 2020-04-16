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Мишустин предложил новый подход к списку системообразующих компаний

Список системообразующих предприятий может постоянно корректироваться, утверждать единый перечень не стоит, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Отраслевые министерства должны вести свои списки и мониторить ситуацию
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил не утверждать жесткий список системообразующих компаний, отраслевые министерства должны постоянно мониторить ситуацию и вести свои списки.

«Не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Это непростая ситуация, которая может динамически так или иначе меняться, и компании могут входить и выходить (из списка. — РБК)», — сказал премьер-министр на заседании правительства в четверг, 16 апреля.

По его словам, отраслевые министерства должны постоянно мониторить ситуацию, вести эти списки и представлять в правительство. «Это должна быть постоянная работа отраслевых министерств», — считает он.

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«Очень много будет вопросов, когда вы утвердите такой список, почему та или иная компания туда попала или не попала. Здесь очень важно, чтобы мы понимали, по каким мы критериям выбираем компании», — сказал Мишустин, обратившись к министру экономического развития Максиму Решетникову.

Минэкономразвития установило систему «объективных критериев» для отнесения компаний к системообразующим по 70 секторам российской экономики, сообщил Решетников. «Завтра на правительственной комиссии по развитию экономики под руководством Андрея Рэмовича Белоусова планируется рассмотреть и утвердить список таких организаций», — сообщил он. По словам министра, в список вносятся последние коррективы, и он будет внесен в правительство сегодня.

Компания может претендовать на включение в перечень системообразующих организаций, если она удовлетворяет одному из семи специальных критериев (pdf):

  • градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона;
  • главный исполнитель или исполнитель первого уровня по гособоронзаказу;
  • занимается эксплуатацией критической инфраструктуры и/ или обеспечению безопасности на территории Республики Крым и Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа;
  • осуществляет разработку и внедрение критических технологий и/или критически важного программного обеспечения;
  • обеспечивает информационную безопасность, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых онлайн-сервисов;
  • обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий;
  • признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара.

В проект решения правительства «уже вошло более тысячи именно крупных предприятий, составляющих основу экономики страны», сказал президент Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 15 апреля.

В обновленном в конце марта списке системообразующих предприятий, который публиковал «Интерфакс», 646 позиций. Среди прочих в список попали «Макдоналдс», «Бургер Рус» (российское юридическое лицо Burger King), авиакомпании («Россия», «Сибирь», Utair и др.), продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан»), а также впервые были включены сети, реализующие непродовольственные товары (IKEA, «Спортмастер», «Леруа Мерлен Восток», «М.Видео»).

В список было включено ООО «Ф.О.Н.» (букмекерская компания «Фонбет»), основным видом деятельности которой является организация заключения пари. Генпрокуратура попросила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения букмекерских компаний в перечень системообразующих предприятий. Как пояснили в ведомстве, ООО «Ф.О.Н.» попало в этот список за счет соответствия критериям отбора, разработанным в 2015 году. Это, в частности, годовая выручка, размер налоговых отчислений и численность персонала. Однако эти критерии оставили за бортом ряд стратегически важных для экономики страны предприятий, отметили в ведомстве.

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Системообразующим компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, объявил Владимир Путин. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ — 6%. Одновременно половина кредита будет обеспечена госгарантиями Минфина.

Включение в список системообразующих не означает, что компании автоматически будет оказана помощь от государства. «Предприятия должны пройти стресс-тестирование, раскрыть информацию банкам, должна быть сделана модель рисков», — объясняли в Минэкономразвития. Власти разработали два стресс-сценария для тестов системообразующих компаний. В первом карантин закончится летом, а нефть будет стоить $20 за баррель, во втором — экономическая активность будет заморожена до осени при нефти по $10.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Михаил Мишустин, системообразующие компании
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