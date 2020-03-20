Уходящее время: почему России нужно поспешить с антикризисной программой
В большинстве развитых стран власти сконцентрировались на борьбе с пандемией и на защите экономики от кризиса. Сейчас эти две темы неотделимы друг от друга, так как экономический спад вызван прежде всего политикой запрещающих всё и вся правительств, а не действиями предпринимателей или финансовых спекулянтов. Сегодня можно сказать, что общие контуры антикризисных программ, которые определят ситуацию в крупных экономиках в 2020 году, уже оформились — и можно сравнить их с тем, что пока готовы предложить россиянам Кремль и Белый дом. Уже первые сравнения выявляют ряд важных различий.
Парад программ
Первое — это масштаб помощи. 15 марта российское правительство анонсировало «антикризисный план» на 300 млрд руб. Трудно поверить, что такая сумма серьезно повлияет на экономику, которая с 1 апреля (после очередного пересмотра экспортной пошлины на нефть) будет ежедневно терять до 11 млрд руб. экспортной выручки. В США за последние недели было одобрено три общенациональных программы поддержки экономики. Первая, принятая еще 6 марта (H.R. 6074), направила сумму $7,8 млрд на чисто медицинские цели — от разработки вакцин до наращивания производства препаратов и бесплатного лечения инфицированных. Вторая, одобренная 18 марта (H.R. 6201), предполагает выделение от $183 млрд до $350 млрд на обеспечение тестирования на наличие вируса, оплату пособий по безработице, компенсацию зарплат тем, кто уходит в вынужденные отпуска (пока планируется ограничить этот пункт лишь компаниями менее чем с 500 работниками), поддержку лиц с доходами ниже прожиточного минимума. Третья программа, которую сенат может одобрить до 23 марта, оценивается в $1,3 трлн и предполагает выплату каждому американцу $1000 на текущие расходы, компенсацию предпринимателям расходов на консервацию их бизнесов, а также $50 млрд прямых финансовых субсидий для авиакомпаний и до $150 млрд — для других отраслей. Изучается также предложение об отсрочке уплаты подоходного налога (срок истекает 15 апреля) до конца года. То есть в целом указанные меры предполагают выделение как минимум $1,5 трлн (7% ВВП) в качестве безвозмездной помощи населению и бизнесу.
В Великобритании и Германии уже одобренные программы бюджетной поддержки не намного меньше, если учитывать масштабы их экономики — соответственно £330 млрд и €500 млрд, причем и в данном случае речь идет о средствах, прежде всего направляемых на прямые выплаты населению и пострадавшему среднему и малому бизнесу (транспортным компаниям и предприятиям сферы услуг). В России таких программ пока нет; правительство говорит о том, что накопленные резервы будут использоваться для покрытия выпадающих доходов бюджета (оцениваемых в сумме от 2 трлн до 3 трлн руб.).