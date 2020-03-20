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Бизнес ,  
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Дерипаска расплатился по долгам перед ВТБ

Основатель одной из крупнейших алюминиевых компаний UC Rusal и холдинга En+ Олег Дерипаска расплатился по долгам перед банком, рассказал в интервью РБК замглавы ВТБ Юрий Соловьев. Для этого структура En+ взяла кредит в Cбербанке
En + ENPL ₽565 +6,44% Купить
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Пономарев / AP)

В начале февраля «дочка» En+ (холдинг контролирует одну из крупнейших в мире алюминиевых компаний UC Rusal), основанного Олегом Дерипаской, договорилась о покупке у ВТБ 21,37% своих акций за $1,6 млрд. «Ликвидация этого портфеля по фундаментально хорошей цене позволила нам полностью погасить кредит группы перед банком. Была достаточно долгосрочная инвестиция для нас, мы успешно из нее вышли. Все коммерческие интересы всех вовлеченных сторон были закрыты», — заявил в интервью РБК первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

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По его словам, после завершения этой сделки больше нет «акционерного долга», то есть структуры Дерипаски погасили долги перед госбанком.

ВТБ еще в 2011 году получил 4,35% En+ за $500 млн в ходе конвертации долга холдинга «Базэл» Дерипаски. После IPO En+ на Лондонской бирже, которое состоялось осенью 2017 года, сингапурская AnAn Group, участвовавшая в размещении холдинга, оказалась неплатежеспособной, поэтому ее пакет, купленный за $500 млн, перешел ВТБ по margin call. В итоге доля банка выросла до 9,62%. Но уже в январе 2019-го, когда Дерипаска по соглашению с Минфином США был вынужден снизить долю в En+ ниже контрольной, чтобы компанию вывели из-под американских санкций, часть его акций также досталась ВТБ, который увеличил свой пакет до 22%. Условия перехода этих акций не предполагали списания или зачета долга этой компании или других структур Дерипаски перед ВТБ, заявил тогда Соловьев «Интерфаксу».

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Для выкупа доли ВТБ в En+ «дочка» холдинга «Центр обработки данных» привлекла кредит в Сбербанке до конца 2026 года, а затем En+ заложил 100% этой структуры в госбанк.

В интервью РБК Соловьев сказал, что ВТБ остается кредитором на операционном уровне нескольких компаний Дерипаски, в отношении которого уже почти два года действуют санкции США (американский Минфин согласился снять их только с UC Rusal и En+, оставив ограничения в отношении бизнесмена и нескольких других его компаний). Положение этого бизнеса банкир оценивает «в целом хорошо».

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Олег Дерипаска, ВТБ
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