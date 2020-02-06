En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Для этого компания привлечет кредит от Сбербанка. После проведения сделки этот пакет акций будет принадлежать «дочке» En+. Доля Олега Дерипаски в компании не вырастет и останется меньше контрольной

Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

En+ Group, ранее находившийся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

«En+ Group выкупит 136 511 122 акции у группы ВТБ за наличные по цене $11,57 за штуку, что означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании», — говорится в сообщении. РБК направил запрос в ВТБ.

Компания привлечет кредит Сбербанка до 110,6 млрд руб. Как ожидается, перевод этой суммы будет осуществлен в районе 12 февраля.

В сообщении отмечается, что эти акции будут принадлежать «дочке» En+ и их не планируется погашать, поэтому доля миноритариев не размоется. Это означает, что и доля Дерипаски в En+ не вырастет и останется меньше контрольной. К тому же, как и раньше, по большей части этого пакета (14,33% из 21,37%) будут голосовать независимые трасты, а по оставшейся — председатель совета директор лорд Грегори Баркер.