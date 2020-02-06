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Бизнес ,  
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En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Для этого компания привлечет кредит от Сбербанка. После проведения сделки этот пакет акций будет принадлежать «дочке» En+. Доля Олега Дерипаски в компании не вырастет и останется меньше контрольной
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

En+ Group, ранее находившийся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

«En+ Group выкупит 136 511 122 акции у группы ВТБ за наличные по цене $11,57 за штуку, что означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании», — говорится в сообщении. РБК направил запрос в ВТБ.

Компания привлечет кредит Сбербанка до 110,6 млрд руб. Как ожидается, перевод этой суммы будет осуществлен в районе 12 февраля.

В сообщении отмечается, что эти акции будут принадлежать «дочке» En+ и их не планируется погашать, поэтому доля миноритариев не размоется. Это означает, что и доля Дерипаски в En+ не вырастет и останется меньше контрольной. К тому же, как и раньше, по большей части этого пакета (14,33% из 21,37%) будут голосовать независимые трасты, а по оставшейся — председатель совета директор лорд Грегори Баркер.

FT узнала об интересе китайских госкомпаний к доле ВТБ в En+
Бизнес

В сообщении En+ подчеркивается, что выкуп доли ВТБ в компании упростит ее акционерную структуру и не нарушит план лорда Баркера, который позволил вывести компанию из-под санкций Минфина США в январе 2019 года.

En+ может использовать акции, выкупленные у ВТБ, для «стратегических действий» или, в зависимости от рыночных условий, в долгосрочной перспективе принять решение о вторничном размещении всего пакета или его части на бирже, что позволит увеличить free-float En+, расширить базу ее институциональных инвесторов и увеличить ликвидность, говорится в сообщении компании.

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, комментируя сделку, в разговоре с РБК заявил: «Это не нарушит жестких соглашений с Казначейством США, и, следовательно, не приведет к негативным последствиям для сторон». «Думаю, это может упростить саму структуру держания акций», — добавил он.

В 2018 году против En+ Олега Дерипаски и других связанных с ним компаний американские власти ввели санкции. Поводом для этого стало то, что, по версии Вашингтона, российский бизнесмен действовал «в интересах» президента России Владимира Путина. В Кремле эти данные отвергли. Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски — En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» — год назад. Для этого предпринимателю пришлось снизить свою долю в En+, через которую он владел долями в UC Rusal и «Евросибэнерго». Его пакет сократился примерно с 70 до 44,95%, а голосующая доля — до 35%. Сам Дерипаска при этом остался в черном списке США.

После снижения доли Дерипаски в En+ вторым по размеру акционером компании стал банк ВТБ (21,68%). В сентябре прошлого года газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что ВТБ ведет переговоры о возможной продаже своего пакета c китайскими компаниями.

Авторы: Михаил Юшков, Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
Теги: En+ Group, ВТБ, покупка доли
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