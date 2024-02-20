В Wildberries появились проблемы с привязкой карт Mastercard

Картами Mastercard не получалось оплатить покупки, они отвязывались от личного кабинета, пожаловались пользователи Wildberries. Маркетплейс предложил использовать альтернативные способы оплаты и сообщил, что решает проблему

Пользователи Wildberries сообщили о проблемах при операциях с картами платежной системы Mastercard, они отвязывались от личного кабинета и не добавлялись обратно, попытки оплатить ими покупки заканчивались безуспешно. В маркетплейсе заверили ТАСС в работе над исправлением ситуации.

«IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard. О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно», — сообщила пресс-служба Wildberries.

Компания напомнила о возможности оплатить заказ с помощью «WB Кошелька», СБП, Sber Pay и карт «Мир».

Mastercard и Visa ушли с российского рынка в марте 2022 года после начала Россией военной операции на Украине и ввода масштабных международных санкций. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать внутри России. Все операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК), созданная в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма.

В прошлом октябре Wildberries ввел комиссию в 3% за оплату картами Visa и Mastercard. Компания объяснила решение особенностями операционно-технологического процесса приема платежей с карт систем, ушедших из России.

После того, как Генпрокуратура заинтересовалась этим решением и объявила о проверке, маркетплейс отменил комиссию и вернул клиентам удержанные средства.