В Wildberries появились проблемы с привязкой карт Mastercard
Пользователи Wildberries сообщили о проблемах при операциях с картами платежной системы Mastercard, они отвязывались от личного кабинета и не добавлялись обратно, попытки оплатить ими покупки заканчивались безуспешно. В маркетплейсе заверили ТАСС в работе над исправлением ситуации.
«IT-специалисты компании делают все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать работу с картами Mastercard. О восстановлении возможности оплаты с помощью Mastercard сообщим дополнительно», — сообщила пресс-служба Wildberries.
Компания напомнила о возможности оплатить заказ с помощью «WB Кошелька», СБП, Sber Pay и карт «Мир».
Mastercard и Visa ушли с российского рынка в марте 2022 года после начала Россией военной операции на Украине и ввода масштабных международных санкций.
Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать внутри России. Все операции по ним обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК), созданная в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма.
В прошлом октябре Wildberries ввел комиссию в 3% за оплату картами Visa и Mastercard. Компания объяснила решение особенностями операционно-технологического процесса приема платежей с карт систем, ушедших из России.
После того, как Генпрокуратура заинтересовалась этим решением и объявила о проверке, маркетплейс отменил комиссию и вернул клиентам удержанные средства.
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