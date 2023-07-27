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Mastercard запретит транзакции с марихуаной по своим дебетовым картам

Mastercard потребовала от банков запретить транзакции с марихуаной по своим картам
Reuters отмечает, что несмотря на то, что несколько штатов легализовали марихуану, на федеральном уровне в США она по-прежнему под запретом. Mastercard потребовал от банков запрещать транзакции с наркотиком по своим картам
Mastercard MA $402,41 +0,28% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Платежная система Mastercard потребовала от американских банков ввести запрет на транзакции с марихуаной по своим дебетовым картам, передает Reuters со ссылкой на заявление представителя компании.

«В соответствии с нашей политикой мы проинструктировали финансовые учреждения, которые предлагают платежные услуги торговцам каннабисом и подключают их к Mastercard, прекратить такую деятельность», — заявил представитель Mastercard.

Как отмечает агентство, большинство банков в стране и так не обслуживают компании, занимающиеся производством или распространением каннабиса, поскольку марихуана остается незаконной на федеральном уровне, несмотря на то, что несколько штатов легализовали ее использование в медицинских и рекреационных целях.

В декабре председатель правления крупнейшей американской компании по производству марихуаны Curaleaf Holdings Inc. Борис Йордан рассказал, что российский бизнесмен Роман Абрамович инвестировал в компанию в первые годы ее деятельности. «Он одолжил мне и Андрею [Блоху, крупному действующему акционеру Curaleaf] деньги для инвестирования. Все эти средства были давно погашены, еще до военных действий, в конце 2020 или конце 2021 года. Насколько нам известно, у Curaleaf сегодня нет Романа Абрамовича в качестве акционера», — сообщил Йордан.

По его словам, бизнесмен финансировал Palliatech (Curaleaf до августа 2018 года работал под названием PalliaTech Inc.) с 2015 по 2017 год.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
марихуана США MasterCard транзакции
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