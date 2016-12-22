Forbes назвал богатейших женщин России

Соосновательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук за год разбогатела на $180 млн. Однако в рейтинге Forbes она занимает только второе место. Первая — супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина

Елена Батурина (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Журнал Forbes в четверг опубликовал рейтинг богатейших женщин России. Возглавляет его, как и годом ранее, президент девелоперской компании «Интеко», супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Журнал оценил состояние самой богатой женщины России в $1,2 млрд. По сравнению с прошлым годом ей удалось увеличить капитал на $200 млн.

На второе место Forbes поместил генерального директора интернет-магазина одежды Wildberries Татьяну Бакальчук. По данным журнала, ее состояние выросло с $420 млн в 2017 году до $600 млн. Выручка магазина в 2017 году выросла на 40%, до 63,8 млрд руб.

Годом ранее вторую позицию в рейтинге занимала Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. За год размер ее состояния не изменился, издание оценило его в $600 млн, которые она получила в результате бракоразводного процесса.

Состояние председателя совета директоров группы компаний S7 Натальи Филевой, которая также является акционером ​авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7), журнал также оценил в $600 млн.

Пятерку богатейших женщин России замыкает член совета директоров компании продуктов питания «Прогресс Капитал», бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева. Ее состояние Forbes оценивает в $500 млн.

В топ-10 также вошли жена основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева Лидия Михайлова (ей опосредовано принадлежит 61,56% компании, ее состояние Forbes оценил в $500 млн), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг ($500 млн, владеет 33-процентной долей оператора торговых центров TPS Real Estate), член правления и директор юридического департамента ОАО «НОВАТЭК» Татьяна Кузнецова ($450 млн), супруга крупнейшего акционера группы «ФосАгро» Андрея Гурьева Евгения (с 2007 года владеет 4,82% акций холдинга, состояние $360 млн) и совладелец группы «Содружество» Наталья Луценко ($350 млн).