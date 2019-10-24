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В рейтинг Forbes богатейших женщин России впервые попали два миллиардера
Речь идет о бессменном лидере рейтинга Елене Батуриной и гендиректоре онлайн-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук, которая за год разбогатела на $400 млн
Татьяна Бакальчук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших женщин России. Топ-25 возглавила Елена Батурина, президент компании Inteco Management и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее состояние, как и в прошлом году, Forbes оценил в $1,2 млрд.

Батуриной принадлежит 75% акций немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов. Она также выступает инвестором девелоперских фондов с проектами в Европе и США.

Второе место в рейтинге сохранила гендиректор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние составило $1 млрд, увеличившись с $600 млн в прошлом году. Оборот компании бизнесвумен в 2018-м составил почти 119 млрд руб.

На третьей строчке с состоянием в $600 млн оказалась Татьяна Ковальчук. Ей вместе с мужем Юрием Ковальчуком принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% группы СОГАЗ. Супруги также участвуют в некоммерческом партнерстве «Поддержка предпринимательских инициатив», которому принадлежит 2,4% капитала банка «Россия».

В прошлом году третью позицию в рейтинге занимала Елена Рыболовлева, бывшая супруга миллиардера и владельца французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. По оценке журнала, ее состояние не изменилось по сравнению с 2018-м и составило $600 млн. В новом рейтинге Forbes поместил бизнесвумен на четвертое место.

На пятом месте — Ольга Белявцева, акционер компании «Прогресс», выпускающей продукты питания под брендами «ФрутоНяня» и «Липецкий бювет». Она также владеет компанией «Агроном-Сад», которая занимается выращиванием яблок. Состояние Белявцевой журнал оценил в $550 млн.

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Forbes назвал богатейших женщин России

Шестую позицию в рейтинге богатейших женщин России с состоянием $500 млн заняла совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг, дочь бизнесмена Аркадия Ротенберга. На седьмой оказалась заместитель председателя правления НОВАТЭКа Татьяна Кузнецова ($460 млн). В топ-10 также вошли совладелица агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн) и владелица пакета акций «ФосАгро» Евгения Гурьева ($390 млн).

Приведенная журналом оценка состояния участниц рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов. В новом рейтинге цена публичных компаний зафиксирована на 30 августа.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Forbes, рейтинг
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