В рейтинг Forbes богатейших женщин России впервые попали два миллиардера

Речь идет о бессменном лидере рейтинга Елене Батуриной и гендиректоре онлайн-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук, которая за год разбогатела на $400 млн

Татьяна Бакальчук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг богатейших женщин России. Топ-25 возглавила Елена Батурина, президент компании Inteco Management и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее состояние, как и в прошлом году, Forbes оценил в $1,2 млрд.

Батуриной принадлежит 75% акций немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов. Она также выступает инвестором девелоперских фондов с проектами в Европе и США.

Второе место в рейтинге сохранила гендиректор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние составило $1 млрд, увеличившись с $600 млн в прошлом году. Оборот компании бизнесвумен в 2018-м составил почти 119 млрд руб.

На третьей строчке с состоянием в $600 млн оказалась Татьяна Ковальчук. Ей вместе с мужем Юрием Ковальчуком принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% группы СОГАЗ. Супруги также участвуют в некоммерческом партнерстве «Поддержка предпринимательских инициатив», которому принадлежит 2,4% капитала банка «Россия».

В прошлом году третью позицию в рейтинге занимала Елена Рыболовлева, бывшая супруга миллиардера и владельца французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. По оценке журнала, ее состояние не изменилось по сравнению с 2018-м и составило $600 млн. В новом рейтинге Forbes поместил бизнесвумен на четвертое место.