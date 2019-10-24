10 богатейших женщин России 2019 года по версии Forbes

Состояние: $1,2 млрд
Должность: президент компании Inteco Management
Возраст: 56
Место в рейтинге 2018 года: 1-е
Состояние: $1 млрд
Должность: гендиректор интернет-ретейлера Wildberries
Возраст: 43
Место в рейтинге 2018 года: 2-е
Состояние: $600 млн
Должность: частный инвестор (также вместе с мужем Юрием Ковальчуком владеет 49,9% компании «Большой дом 9» — компания опосредованно контролирует 32,3% страховой группы «Согаз»)
Место в рейтинге 2018 года: не была в рейтинге
Состояние: $600 млн
Должность: частный инвестор
Возраст: 52
Место в рейтинге 2018 года: 3-е
Состояние: $550
Должность: частный инвестор (также есть доля в 35% в производителе детского питания «Прогресс», выпускающем в том числе продукты под маркой «ФрутоНяня»)
Возраст: 49
Место в рейтинге 2018 года: 5-е
Состояние: $500 млн
Должность: частный инвестор (также владеет 33% в операторе торговых центров TPS Real Estate)
Возраст: 41
Место в рейтинге 2018 года: 7-е
Состояние: $460 млн
Должность: зампред правления ПАО «Новатэк»
Возраст: 59
Место в рейтинге 2018 года: 8-е
Состояние: $425 млн
Должность: частный инвестор (также вместе с мужем Александром Луценко владеет агропромышленной группой компаний «Содружество»)
Место в рейтинге 2018 года: 10-е
Состояние: $415 млн
Должность: частный инвестор (владеет 29% акций производителя мясной продукции «Группа Черкизово»)
Возраст: 61
Место в рейтинге 2018 года: 6-е
Состояние: $390
Должность: член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева (также владеет 4,82% производителя удобрений «Фосагро»)
Возраст: 60
Место в рейтинге 2018 года: 9-е