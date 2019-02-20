Crocus Group Агаларова стала главным претендентом на достройку Восточного

Новым подрядчиком строительства космодрома скорее всего станет Crocus Group Араза Агаларова. По словам источника РБК, это единственный подрядчик с опытом реализации сложных проектов в восточной части страны

Вид на стартовую систему космодрома Восточный (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

«​Роскосмос» практически определился с выбором нового подрядчика для строительства космодрома Восточный, с большой долей вероятности им станет Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова. Об этом рассказал РБК источник, близкий к «Роскосмосу».

«Эта тема [привлечение Crocus к реализации проекта — РБК] обсуждалась», — рассказал источник. Он напомнил, что контракт с предыдущим подрядчиком — ПСО «Казань» — был расторгнут. «На 90% новым подрядчиком станет компания Агаларова. Это единственная подрядная структура с опытом реализации сложных проектов в восточной части страны, где нет ни базы, ни людей», — пояснил собеседник РБК.

В пресс-службе Crocus Group на вопросы РБК ответили, что «комментировать нечего».

О том, что новым подрядчиком по возведению Восточного станет Crocus Group, пишет также со ссылкой на три источника The Bell. По словам собеседников издания, переговоры с Crocus еще идут. При этом предполагается, что Crocus будет строить стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара». Стоимость проекта собеседники издания оценили в 40 млрд руб.