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СМИ узнали о фактической остановке работы онлайн-казино в России

Нелегальные букмекеры и онлайн-казино фактически приостановили работу: они перестали принимать ставки через банковские карты и по номеру мобильного

Российские нелегальные букмекеры и онлайн-казино с середины января перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина, пишет The Bell.

Издание сообщает, что онлайн-казино Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и ряд других показывают форму для ввода данных банковской карты, однако пополнить счет с помощью карты или номера мобильного телефона невозможно: система сообщает, что такие платежные методы «недоступны в вашем регионе». Игровые депозиты не удается пополнить через Сбербанк, «Тинькофф», счета в «МегаФоне» и «Билайне», а также сервис «ЮMoney» (бывший «Яндекс.Деньги», принадлежит Сбербанку), уточняет издание. Онлайн-казино Azino777 убрало возможность оплаты с помощью банковской карты и принимает только биткоины. Менее крупные казино («Вулкан Роял», «Вулкан Старс», «Вулкан Престиж») прекратили работу — их зеркала не удается обнаружить даже через VPN.

В ЦБ сравнили валютный рынок Forex с казино
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Перестал находить поиск и зеркала крупнейшего нелегального букмекера 1xBet, — источники The Bell на рынке отмечают, что его реклама исчезла из озвучек пиратских фильмов. Собеседники издания указывают, что работа казино и букмекеров из партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners (через них веб-мастера размещают рекламу нелегальных казино и букмекеров в пиратских фильмах) «почти полностью встала». Но к крупным старым клиентам онлайн-казино, по данным знакомых с работой отрасли собеседников The Bell, в больших городах может выехать сотрудник онлайн-казино и забрать ставку наличными.

В конце 2020 года ЦБ запретил переводы в адрес иностранных онлайн-магазинов и на анонимные карты платежному сервису QIWI. Тогда директор процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский пояснил РБК, что за иностранными интернет-магазинами могут скрываться незаконные онлайн-казино, форекс-дилеры и другие игроки серого рынка. Под ограничения попал и сервис ЮMoney, которому запретили проводить переводы физлиц в адрес иностранных компаний.

ЦБ с конца 2019-го — начала 2020-го проводит проверку банков, которые были вовлечены в транзакции в пользу онлайн-казино, писал Forbes со ссылкой на источник, близкий к регулятору. В декабре прошлого года из-за обслуживания переводов в адрес организаторов нелегальных азартных игр ЦБ отозвал лицензию у двух банков, «Финтеха» и «Онего».

Автор
Георгий Перемитин
казино биткоины букмекеры биткоин
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