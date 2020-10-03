В ЦБ сравнили валютный рынок Forex с казино

По словам первого замреда Банка России, торгуя на Forex, в первую очередь можно получить эмоции. Тем, кто хочет заработать, он посоветовал «держаться от Forex подальше»

Валютный рынок Forex подходит больше для тех, чья цель не заработать, а получить адреналин, заявил на онлайн конференции первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов. Трансляция мероприятия велась на странице регулятора в Facebook .

«На Forex — это как казино. И если вы хотите получить адреналин, получить эмоции, торгуя валютами с большим плечом, вы являетесь квалифицированным инвестором — наверное, рынок Forex вам подходит. Если ваша цель не адреналин, а заработать, я вам советую держаться от Forex подальше», — сказал Швецов.

На вопрос о большом количестве рекламы Forex-дилеров о бесплатном обучении запред отметил, что в целом хорошо относится к любому обучению, поскольку «лишних знаний не бывает».

«Важно, чтобы эти знания приносили вам благо. Чтобы вы с помощью этих знаний достигали своих жизненных целей», — отметил Швецов. По его словам, понять, как работает данный рынок, «будет весьма любопытно».