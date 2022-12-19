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Глава МИД Венгрии соощил о девяти странах, не поддержавших потолок на газ

Глава МИД Венгрии Сийярто: Венгрия, Германия и еще 7 стран выступили против потолка на газ
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Министров энергетики стран Евросоюза провели пробное голосование по вопросу лимита цен на газ, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, девять стран выступили против этой меры, однако квалифицированное большинство проголосовало за нее. По его словам, новое предложение выдвинул чешский министр, его и вынесли на голосование, сообщает издание Infostat.

«В ходе этого пробного голосования девять стран, включая нас, были против потолка цен, но так как необходимо квалифицированное большинство, это квалифицированное большинство, несмотря на то, что девять стран были против, набралось», — рассказал Сийярто. В числе этих стран была Германия».

По его словам, Венгрия всегда будет голосовать против ограничения поставок газа, потому что это может поставить под угрозу энергоснабжение Европы.

Сийярто назвал потолок цен на газ бессмысленной и вредной мерой, поскольку отопительный сезон уже начался и ограничения вводятся «задним числом». Это ограничение на газ влияет на долгосрочное соглашение о ценах на газ в Венгрии, достижение этого соглашения было важной целью венгерского правительства, пояснил министр.

Материал дополняется

Теги
потолок цен на газ Венгрия Германия
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