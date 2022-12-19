«Коммерсантъ» узнал об очередном переименовании L'Occitane в России

Летом магазины французской L'Occitane вновь заработали в России под вывеской «Л'Окситан». По данным «Коммерсанта», головная компания недовольна брендингом на кириллице, и российское юрлицо зарегистрировало название SoBeautiful

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Магазины французского парфюмерного бренда L’Occitane в России, которые после начала военной операции на Украине приостановили деятельность, а затем открылись под вывесками «Л'Окситан», могут вновь сменить название, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Роспатента.

Источник издания на рынке ретейла сообщил, что причина — требование головной компании, которая недовольна брендингом на кириллице. В связи с этим, говорит он, было принято решение найти другое название, которое напрямую не будет ассоциироваться с L’Occitane.

Как следует из базы Роспатента, в декабре российское юрлицо подало заявки на регистрацию товарных знаков SoBeautiful и «СоуБьютифул». Это название встречается в некоторых разделах на сайте российского интернет-магазина и в доменах электронных адресов сотрудников компании. В «Л’Окситан Рус» не ответили на запрос газеты.

В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены предположили, что после ребрендинга «Л’Окситан» может потерять часть клиентов, если те решат, что компания ушла с рынка. Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская отмечает, что в случае запрета на использование отдельных элементов оформления магазинов российской компании нужно будет менять интерьер торговых точек.

L'Occitane объявила о закрытии магазинов и приостановке интернет-продаж в России в апреле 2022 года, объяснив решение желанием «защитить сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности». В июне магазины открылись под вывеской на кириллице. По данным ЕГРЮЛ, с этого же месяца 31% в российском юрлице принадлежит гендиректору «Л’Окситан Рус» Ростиславу Петровичу, по 23% — Наталье Милехиной, Ольге Сабировой и Алексею Шумакову. Доли новых собственников компании находятся в залоге у L'Occitane International.

В июле гендиректор французской L'Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что санкции, введенные против России из-за Украины, «серьезно наказывают» европейские компании. По его словам, когда наступит мир, бизнесу ЕС придется «запастись терпением», чтобы вернуть утраченную долю рынка.