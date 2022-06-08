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Бизнес ,  
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Магазины L'Occitane возобновили работу в России под новым названием

В России открылись магазины французской L'Occitane, приостановившей деятельность в апреле. Теперь они работают под брендом «Л'Окситан», который стал отдельным юрлицом. Ассортимент остался прежним, поставки продукции продолжатся
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Магазины французской L'Occitane, сменившие название на «Л'Окситан», возобновили работу в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента и техподдержку.

Корреспондент агентства, побывавший в магазинах в московских торговых центрах «Европейский» и «Авиапарк», передает, что цены в них остались прежними.

В техподдержке компании агентству рассказали, что открылись уже все магазины сети, отметив, что смена названия связана с тем, что «Л'Окситан» теперь отдельное юридическое лицо. В компании утверждают, что ассортимент остается прежним, новая продукция продолжит поступать на полки и все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, действительны.

РБК направил запрос в «Л'Окситан».

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

L'Occitane объявила о закрытии магазинов и приостановке интернет-продаж в России 16 апреля. Свое решение в компании объяснили желанием «защитить сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности» на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения деятельности в России после начала военной операции на Украине. До этого компания сократила деловые операции в России и приостановила планы по инвестициям в стране.

В конце мая на магазинах сети начали менять вывески на аналогичные, но на русском языке.

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Ранее в России открылись магазины, принадлежавшие польской LPP Group (Cropp, Sinsay, Reserved, House, Mohito), которая приостановила деятельность в стране в конце марта. В головном офисе LPP в Гданьске сообщили, что компания решила продать свой бизнес в России консорциуму из Китая. Согласно условиям сделки, покупатель не сможет использовать товарные знаки и бренды LPP, но будет иметь право продать все товары ее российского подразделения. Так, магазины Sinsay открылись под названием «Син» 25 мая.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
При участии
Анастасия Серова
возобновление работы магазины новости L'Occitane
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