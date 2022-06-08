Магазины L'Occitane возобновили работу в России под новым названием
Магазины французской L'Occitane, сменившие название на «Л'Окситан», возобновили работу в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента и техподдержку.
Корреспондент агентства, побывавший в магазинах в московских торговых центрах «Европейский» и «Авиапарк», передает, что цены в них остались прежними.
В техподдержке компании агентству рассказали, что открылись уже все магазины сети, отметив, что смена названия связана с тем, что «Л'Окситан» теперь отдельное юридическое лицо. В компании утверждают, что ассортимент остается прежним, новая продукция продолжит поступать на полки и все скидочные карты и подарочные сертификаты, полученные до закрытия, действительны.
РБК направил запрос в «Л'Окситан».
L'Occitane объявила о закрытии магазинов и приостановке интернет-продаж в России 16 апреля. Свое решение в компании объяснили желанием «защитить сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности» на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения деятельности в России после начала военной операции на Украине. До этого компания сократила деловые операции в России и приостановила планы по инвестициям в стране.
В конце мая на магазинах сети начали менять вывески на аналогичные, но на русском языке.
Ранее в России открылись магазины, принадлежавшие польской LPP Group (Cropp, Sinsay, Reserved, House, Mohito), которая приостановила деятельность в стране в конце марта. В головном офисе LPP в Гданьске сообщили, что компания решила продать свой бизнес в России консорциуму из Китая. Согласно условиям сделки, покупатель не сможет использовать товарные знаки и бренды LPP, но будет иметь право продать все товары ее российского подразделения. Так, магазины Sinsay открылись под названием «Син» 25 мая.