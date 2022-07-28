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Глава L'Occitane счел нечестным принуждение компаний к уходу из России

Санкции, введенные против России, «серьезно наказывают» европейские компании, заявил гендиректор L'Occitane, добавив, что, когда наступит мир, бизнесу ЕС придется «запастись терпением», чтобы вернуть утраченную долю рынка
Рейнольд Гейгер
Рейнольд Гейгер (Фото: group.loccitane.com)

Принуждать западные компании к уходу с российского рынка из-за действий России на Украине — это несправедливо. Об этом заявил гендиректор французской L'Occitane Рейнольд Гейгер изданию Le Figaro.

«Более чем за четверть века напряженной работы мы развили процветающий бизнес в России. С большой грустью я думаю о наших 720 сотрудниках, от которых нам пришлось отказаться, покинув страну. <...> Как не расстраиваться, когда в одночасье годы работы ставятся под сомнение несправедливыми решениями?» — сказал он.

Гейгер также сообщил о разочаровании тем, что Европа, уходя из России, играет большую роль в развитии российского и азиатского бизнеса в регионе. По его словам, санкции, введенные против России, «серьезно наказывают» европейские компании, поскольку имеют эффект бумеранга.

«Мы не можем винить Соединенные Штаты, когда они защищают свои интересы, но мы должны беспокоиться, когда Европа остается позади, потому что больше нет провидцев, которые могли бы защищать и принимать на себя ее судьбу, как в свое время Черчилли, Аденауэры, де Голли», — заключил бизнесмен.

Французская сеть L'Occitane продала российские магазины
Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Он добавил, что, когда будет подписан мир и сняты санкции, европейским предпринимателям придется «запастись терпением», чтобы вернуть утраченную долю рынка.

L'Occitane объявила о закрытии магазинов и приостановке интернет-продаж в России в апреле 2022 года, на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения деятельности в России после начала военной спецоперации на Украине. Свое решение в компании объяснили желанием «защитить сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности».

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В июне все магазины возобновили работу под обновленным брендом «Л'Окситан».

Как следует из данных ЕГРЮЛ, вместо зарегистрированной в Люксембурге L'Occitane International S.A. российским ООО «Л'Окситан Рус» теперь владеют его гендиректор Ростислав Коваленко (31%) и топ-менеджеры Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов (все по 23%).

При этом доли новых собственников компании находятся в залоге у L'Occitane International. Ростислав Коваленко отметил, что «Л'Окситан Рус» работает как независимая компания, а запасов товаров хватит более чем на год. Французский производитель ранее заявил, что не будет поставлять продукцию в Россию.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
L'Occitane Франция Россия санкции
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