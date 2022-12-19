Mondi не смогла согласовать продажу производителя бумаги в России

Российские власти отклонили ходатайство совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина на покупку основного актива австрийской Mondi в России — Сыктывкарского ЛПК. Возможная причина — слишком высокая цена сделки

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российские власти не согласовали продажу основного актива австрийской Mondi в России — Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Коми — структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. (или примерно €1,5 млрд). Об этом РБК рассказал один из претендентов на актив и подтвердил источник в правительстве. О том, что сделка, объявленная в августе 2022 года, пока не состоялась, знает и топ-менеджер одной из крупнейших российских лесопромышленных компаний.

Собеседники РБК рассказывают две версии того, кто именно отказался согласовывать сделку в ее текущей анонсированной конфигурации. По словам чиновника правительства, сделку отклонила Федеральная антимонопольная служба, куда за разрешением обратились структуры Харитонина. Другой источник РБК говорит о том, что свое одобрение не дала правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций из-за ее несоответствия к подходам по реализации активов международных компаний в России в рамках прекращения работы.

В пресс-службе Mondi напомнили, что условием продажи Сыктывкарского ЛПК структуре Харитонина является одобрение комиссии российского правительства по контролю за иностранными инвестициями и антимонопольных органов. «Процесс получения этих разрешений все еще продолжается», — добавили там. Ранее компания сообщала, что рассчитывает закрыть сделку до конца 2022 года, но в связи с меняющейся политической и нормативной средой «не может быть никакой уверенности в том, когда она будет завершена».

РБК направил запросы в пресс-службы «Фармстандарта», правительства и ФАС.

Что было известно про сделку

Сыктывкарский ЛПК — одно из ведущих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России и, по собственным данным, крупнейший производитель бумаги в стране. Это завод полного производственного цикла: от заготовки древесины до выпуска продукции и отгрузки ее клиентам. Комбинат выпускает ежегодно более 1,1 млн т офисной, офсетной и газетной бумаги, тарного картона и сухой товарной целлюлозы. Самый известный бренд компании — бумага «Снегурочка».

В мае 2022 года, через два месяца после начала спецоперации России на Украине, Mondi объявила о планах уйти с российского рынка, который обеспечивал около 12% ее общегрупповой выручки (€7,7 млрд в прошлом году) и примерно 20% EBITDA (€1,5 млрд). Компания провела конкурс по отбору претендентов на Сыктывкарский ЛПК, в котором, по информации собеседников РБК, принимали участие несколько профильных инвесторов и бизнесменов из других отраслей. В итоге 12 августа она заключила соглашение со структурой Харитонина — инвесткомпанией Augment Investments Limited, которая, по данным австрийской компании, владеет активами в фармацевтическом и других секторах в России, Европе и Великобритании.

Предполагалось, что Augment заплатит за комбинат 95 млрд руб. (на тот момент — €1,5 млрд). В сделку не должны были войти только остатки денежных средств на счетах компании в размере 16 млрд руб., которые планировалось перечислить Mondi в виде дивидендов (для этого необходимо получить одобрение российского Минфина).

15 декабря Mondi заключила соглашение о продаже еще трех более мелких активов в России — заводов по производству гофрокартона и упаковки в Ярославской, Липецкой и Свердловской областях — за 1,6 млрд руб. (около €24 млн). Их покупателем станет группа компаний «Готэк», которая называет себя крупнейшим в России производителем упаковки и упаковочных материалов из картона и гибких полимеров. Эта сделка, которую планируется завершить в первой половине 2023 года, также подлежит одобрению ФАС и правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Тогда австрийская компания отдельно подчеркнула, что это соглашение никак не связано с продажей Сыктывкарского ЛПК.

Почему власти заблокировали сделку

Цена, которую структура Харитонина предложила за Сыктывкарский ЛПК, оказалась значительно выше, чем у других претендентов, но ее отказалась утверждать правкомиссия по иностранным инвестициям, рассказал РБК один из участников конкурса.

По его словам, российские власти не согласовывают сделки с активами иностранных инвесторов, уходящих из России, стоимость которых превышает три годовых показателя EBITDA. Об этом правиле глава Минфина Антон Силуанов говорил еще в конце июня на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Тогда он предупредил, что правкомиссия по иностранным инвестициям при рассмотрении вопроса о продаже бизнеса иностранной компании опирается на два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его местным предпринимателем, второе — дисконт должен быть не менее чем 50% от последней официальной оценки или сумма сделки не должна превышать 1–3 показателя EBITDA. «Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе из этого актива», — подчеркнул он.

По данным Mondi, выручка комбината в Сыктывкаре в 2021 году составила €821 млн, EBITDA — €334 млн, прибыль до вычета налогов — €271 млн, а в первом полугодии 2022 года его EBITDA достигла €225 млн. Австрийская компания оценивала стоимость чистых активов (net asset value) всего своего российского бизнеса (ЛПК и заводов по производству упаковки) на конец 2021 года в €687 млн, а на 30 июня 2022 года стоимость чистых активов только сыктывкарского комбината выросла до €1,203 млрд. Таким образом, при оценке комбината по показателям прошлого года его стоимость не должна была превышать €1 млрд, а при 50-процентном дисконте к стоимости за первое полугодие 2022 года — €601,5 млн.

Из-за требования о дисконте канадской Kinross Gold пришлось в июне снизить вдвое стоимость своих российских активов (с $680 млн до $340 млн), чтобы получить разрешение на сделку от правкомиссии (их купила Highland Gold Владислава Свиблова). Источник в правительстве подтвердил РБК, что ходатайство компании Харитонина на покупку комбината Mondi было отклонено, но он не стал уточнять причины.