Сбербанк допустил продажу «золотой акции» «Яндекса» за €1

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Сбербанк, вероятно, продаст «Яндексу» «золотую акцию» компании, приобретенную в 2009 году, по номинальной стоимости в €1, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.

По его словам, соответствующий вопрос будет обсуждаться на заседании правления Сбербанка. «С высочайшей вероятностью, я думаю, в ближайшее время примем решение о том, чтобы продать им [«Яндексу»] обратно нашу «золотую акцию» для того, чтобы они могли реализовать ту конструкцию, о которой они вчера объявили», — сказал он.

18 ноября совет директоров «Яндекса» предложил изменить схему управления компанией. Речь идет о создании некоммерческого Фонда общественных интересов, который сможет принимать участие в решении некоторых важнейших вопросов, в том числе блокировать с помощью переданной ему «золотой акции» сделки по консолидации в одних руках 10% и более голосующих или экономических акций интернет-компании.

После объявления об изменениях в «Яндексе» член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин, предложивший принять поправки об ограничении доли владения в значимых интернет-ресурсах иностранцами до 20%, заявил о намерении отозвать проект. По его словам, его законопроект не был направлен против «Яндекса», а в итоговую версию документа он намерен внести полученные им предложения экспертов и бизнеса.