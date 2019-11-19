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Кремль объяснил противоречия в словах о согласовании перемен в «Яндексе»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «нормальным» то, что компании уровня «Яндекса» «ведут диалог» с администрацией президента
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Заявление основателя и гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа о том, что планируемые изменения в схеме управления интернет-компанией заранее обсуждались с представителями правительства и администрации президента, не противоречит утверждениям о том, что никакого согласования с Кремлем не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Одно другому не противоречит. Обсуждать и информировать администрацию президента по такому масштабному переустройству нормально. Согласовывать — это другое. Нормально, что компании ведут диалог с администрацией президента», — сказал Песков.

Накануне, 18 ноября, Волож на конференц-call с инвесторами заявил, что «Яндекс» обсуждал будущие изменения с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. «Мы верим, что получили широкую поддержку со стороны государства», — пояснил Волож.

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Близкий к Кремлю источник сообщал, что изменение структуры «Яндекса» было согласовано с ними.

Сам Песков 18 ноября заявил журналистам, что никакого согласования с Кремлем не было. «Естественно, ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может совершенно. Это корпоративные дела, и здесь не требуется никакого согласования с Кремлем», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за принимаемыми в «Яндексе» решениями, так как эта компания очень важна для «инновационного будущего и развития» страны.

18 ноября «Яндекс» объявил о том, что совет директоров Yandex N.V. одобрил внесение в схему корпоративного управления изменений, которые предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат Аркадию Воложу, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов.

За этим заявлением последовал рост стоимости акций «Яндекса» на Московской бирже и бирже NASDAQ, по итогам 18 ноября стоимость бумаг выросла на них на 11,39% и 11,96% соответственно.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, «Яндекс»
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