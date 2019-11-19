Кремль объяснил противоречия в словах о согласовании перемен в «Яндексе»

Кремль объяснил противоречия в словах о согласовании перемен в «Яндексе»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «нормальным» то, что компании уровня «Яндекса» «ведут диалог» с администрацией президента

Заявление основателя и гендиректора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа о том, что планируемые изменения в схеме управления интернет-компанией заранее обсуждались с представителями правительства и администрации президента, не противоречит утверждениям о том, что никакого согласования с Кремлем не было. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Одно другому не противоречит. Обсуждать и информировать администрацию президента по такому масштабному переустройству нормально. Согласовывать — это другое. Нормально, что компании ведут диалог с администрацией президента», — сказал Песков.

Накануне, 18 ноября, Волож на конференц-call с инвесторами заявил, что «Яндекс» обсуждал будущие изменения с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. «Мы верим, что получили широкую поддержку со стороны государства», — пояснил Волож.

Близкий к Кремлю источник сообщал, что изменение структуры «Яндекса» было согласовано с ними.