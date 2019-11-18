Акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq ускорили рост

Акции Yandex N.V., головной компании ИТ-холдинга «Яндекс», подскочили на 12,42% на американской бирже NASDAQ после информации об изменении структуры компании. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Раннее во время торгов на NASDAQ, акции торговались на отметке в 9%.

Котировки компании на момент публикации заметки составили $40,235 за бумагу. В пятницу, 15 ноября одна акция компании на закрытии торгов оценивалась в $35,79.



Рост стоимости акций произошел на фоне объявления, сделанного в понедельник, 18 ноября, руководством компании об изменениях в управлении «Яндекса» и создания в ее структуре некоммерческого Фонда общественных интересов, который получит «золотую акцию» и сможет блокировать консолидацию 10% акций «Яндекса» в одних руках.

После новостей об структурных реформах в компании член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин, ранее внесший в парламент законопроект об ограничении доли владения в значимых интернет-ресурсах иностранцами до 20%, заявил о намерении отозвать документ.