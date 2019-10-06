Вице-премьер Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК

Вице-премьер Алексей Гордеев предложил создать объединение крупнейших государств-производителей зерна, наподобие Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства.
«Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете», — сообщили в пресс-службе.
В такую организацию могли бы войти Россия, США, Канада, Аргентина, Евросоюз и другие, считает Гордеев. Вице-премьер предложил обсудить координацию главных стран-производителей зерна в ходе следующего саммита министров сельского хозяйства в Берлине.
ОПЕК была сформирована в начале 1960-х годов, организацию создали для контроля за квотами добычи на нефть.