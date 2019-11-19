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Бизнес ,  
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Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group
Сбербанк покупает доли Газпромбанка и «Ростеха» в совладельце Mail.Ru Group за 11,3 млрд руб. В результате банк будет косвенно владеть 2% интернет-компании, еще до 20% он сможет получить через несколько лет
Сбербанк SBER ₽237,84 +0,16% Купить

Сбербанк и Mail. Ru Group подписали юридически обязывающие документы по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и еды, говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.

Как следует из условий соглашения, спустя три года после закрытия сделки Сбербанк может получить право обмена доли в СП на акции Mail.Ru Group, но не более 20%. Этот вопрос банк должен будет поставить на голосование совета директоров Mail.ru Group. В сообщении не уточняется, о каких акциях идет речь. По словам представителя Mail.Ru Group, это экономическая доля, но другие детали он не комментирует.

Кроме того, Сбербанк подписал юридически обязывающие документы по приобретению 35% «МФ Технологии» у Газпромбанка и 1% у корпорации «Ростех» за 11,3 млрд руб., говорится в сообщении. «МФ Технологии» владеет 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.Ru Group. Таким образом, Сбербанк может получить косвенно 1,9% обыкновенных и 21% голосующих акций Mail.Ru Group. Текущая капитализации компании на Лондонской фондовой бирже равна $4,4 млрд, то есть рыночная стоимость 1,9% акций составляет $83,6 млн или 5,3 млрд руб. по текущему курсу.

Бизнес
Сбербанк подтвердил планы по покупке доли в Mail.Ru Group

О намерении выкупить миноритарную долю в Mail.Ru Group Сбербанк объявил в октябре. Подробности сделки стороны не раскрывали, однако источники Bloomberg сообщали, что речь идет о покупке пакета Газпромбанка.

Утвержденная в 2017 году стратегия Сбербанка предполагает, что к 2020 году он должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не только с банками, но и с Google, Amazon и Alibaba. В последние годы банк пошел в капитал либо создал СП с несколькими крупнейшими российскими технологическими компаниями, включая «Яндекс».

Соглашение о создании СП в сфере еды и транспорта Сбербанк и Mail.ru Group подписали в конце июля. Банк внесет в него 38 млрд руб. и долю в Foodplex (35%), интернет-холдинг — 7 млрд руб., а также сервисы заказа еды Delivery Club и такси «Ситимобил».

Автор: Александра Посыпкина
Теги: «Сбербанк», Mail.Ru Group
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