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Байден не увидел политики в решении высвободить сырую нефть из резервов

Байден: решение о продаже 15 млн баррелей сырой нефти политически не мотивировано
Президент США призвал американские нефтяные компании направлять сверхдоходы на повышение объемов своей добычи, а не на обратный выкуп своих акций
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Решение о продаже 15 млн баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва США не является политически мотивированным. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

Он также призвал американские нефтяные компании повышать объемы добычи, направлять полученные благодаря высоким ценам на энергоносители сверхдоходы на это, а не на обратный выкуп своих акций.

Ранее 19 октября Байден анонсировал новые шаги по укреплению энергетической безопасности США — продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на бензин в стране.

Для восполнения запасов Вашингтон собирается начать закупать нефть при цене $67–72 за баррель или ниже.

В конце марта Байден объявил план о высвобождении из запасов 180 млн баррелей нефти в течение полугода. Высвобождение 15 млн баррелей сырой нефти из резервов завершит реализацию этого плана, отмечали в Белом доме.

В случае необходимости Минэнерго должно быть готовым к продаже дополнительных объемов сырья из резерва предстоящей зимой.

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В начале октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 млн баррелей в сутки. США, в свою очередь, решили направить на рынок 10 млн баррелей из стратегического запаса, а ЕС намерен ввести потолок цен на российскую нефть.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден намерен пересмотреть отношения США с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заверил, что сделка носит исключительно экономический характер и политического подтекста в ней нет.

Президент России Владимир Путин пояснил, что цель этой сделки — «создать стабильность на мировых энергетических рынках, с тем чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно», и она не направлена против кого-либо.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
США нефть нефтяной резерв Джо Байден
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