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Близкий к экс-президенту Украины бизнесмен передал табачный актив в Крыму

Близкий к экс-президенту Украины бизнесмен передал табачную фабрику в Крыму гендиректору
Российский производитель сигарет марок Peppell, «Хортиця» и Dune, принадлежавший бизнесмену украинского происхождения Валерию Хоменко, сменил владельца — производство перешло под контроль гендиректора компании

Торговая компания «Пэппэлл» (ранее «ТК «Пеппелл») — операционная компания производителя сигарет Peppell — 14 октября сменила владельца. Как следует из данных ЕГРЮЛ, вместо учредителя компании Валерия Хоменко ею теперь владеет генеральный директор Антон Шерстобитов, которому принадлежит 100% «Пэппэлл». Шерстобитов возглавлял компанию с августа 2020 года.

РБК обратился за комментариями в Peppell и к Антону Шерстобитову.

Peppell, предприятия которого расположены на юге России, производит сигареты, сигариллы и сигаретные гильзы — всего 32 наименования табачных изделий под одноименной маркой Peppell, а также V.I.P. Club, «Бiле сонце», «Хортиця», Dune, Fantom и др. — и является производителем полного цикла, от выращивания табака до дистрибуции сигарет конечному потребителю. Производственный комплекс компании занимает 210 га, у нее 115 представительств в российских городах. Свою долю на российском табачном рынке компания, как следует из данных на ее сайте, оценивает в 1,7% (для сравнения: у одного из трех крупнейших мировых производителей табака — компании Philip Morris, которая выпускает сигареты Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street и др., доля в России составляет 27%).

Валерий Хоменко основал компанию Peppell в 2014 году. На тот момент Хоменко, по данным СМИ, был владельцем еще одного табачного актива — донецкой табачной фабрики «Хамадей». Но в 2015 году фабрика «Хамадей» в Краматорске оказалась в блокаде и могла работать только на внутренних потребителей в Донецкой и Луганской республиках, пояснял «Известиям» источник в компании Peppell. Поэтому в Крыму, неподалеку от Евпатории, в селе Суворовском Сакского района, был построен завод и зарегистрировано юридическое лицо, отмечал собеседник издания. Информация о том, что предприятие «ТК «Пеппелл» находилось в 2017 году на территории села Суворовское, есть в материалах местного сельсовета.

Впоследствии торговая компания Peppell дважды меняла адрес и с ноября 2020 года, согласно данным системы СПАРК, зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Но табачное производство Peppell, по данным бухгалтерской отчетности компании за 2019 год, находилось по-прежнему в Сакском районе Крыма, цех по переработке табака — в Симферополе. Участник российского табачного рынка подтвердил РБК, что и сегодня производство компании находится в Крыму. В октябре этого года компания Peppell, исходя из информации рекрутингового портала HeadHunter, продолжала набирать сотрудников для работы в Евпатории.

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Российские и украинские СМИ, которые называли Хоменко владельцем табачной фабрики «Хамадей», отмечали, что это предприятие считалось близким к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, — об этом, в частности, говорил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. По данным украинского сервиса проверки контрагентов YouControl, Хоменко — один из бенефициаров дочернего предприятия «Тютюнова компания «Хамадей». Вместе с ним собственником также указан криминальный авторитет Михаил Ляшко (убит в Крыму в 2015 году). Товарные знаки большинства брендов Peppell, включая Khamadey, по данным системы СПАРК, принадлежат лично Валерию Хоменко.

«Хамадей» неоднократно обвиняли в производстве контрафактной табачной продукции под известными российскими и международными брендами. По состоянию на 2018 год «Хамадей» продолжал работу, а значительная часть контрафактной и контрабандной продукции поступала с территории Донецкой народной республики, утверждал генеральный директор «JTI Украина» Пол Холловей. А Peppell подозревался в неуплате акцизов: в 2019 году газета «Коммерсантъ» обнаружила продукцию компании с поддельным кодом цифровой маркировки. В том же году, несмотря на общее падение продаж на российском сигаретном рынке, производителю удалось вдвое увеличить свою рыночную долю — до 1,2%. В торговой компании «Пэппэлл» информацию о контрабанде и контрафакте называли слухами и заявляли о полной прозрачности бизнеса.

Большая часть брендов компании Peppell присутствует на российском табачном рынке в 2022 году; исходя из сведений о минимальных и максимальных розничных ценах реестра Федеральной налоговой службы, они находятся в нижнем ценовом сегменте. В 2021 году выручка «ТК «Пэппэлл», по данным системы СПАРК, составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 392,4 млн руб.

Контекст сделки

В последние годы сделки на российском табачном рынке были большой редкостью. Однако на фоне санкций, последовавших после начала специальной военной операции на Украине, многие зарубежные компании решили покинуть локальный рынок, в том числе и табачные.

В частности, у российского актива производителя сигарет, британской Imperial Brands (теперь «Интернэшнл Тобакко Групп»), с весны 2022 года уже трижды менялись собственники. Правда, большинство из них связаны со структурами владельца крупнейшего табачного дистрибьютора «Мегаполис», миллиардера Игоря Кесаева. Решение покинуть российский рынок также озвучивала британская British American Tobacco. По сведениям «Коммерсанта», управлять ее бизнесом в России будет давний партнер — табачный дистрибьютор SNS. Рассматривает возможность выхода с российского рынка до конца 2022 года и Philip Morris International.

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Теги
Анна Левинская
сигареты производства сделка
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