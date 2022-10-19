Близкий к экс-президенту Украины бизнесмен передал табачный актив в Крыму

Российский производитель сигарет марок Peppell, «Хортиця» и Dune, принадлежавший бизнесмену украинского происхождения Валерию Хоменко, сменил владельца — производство перешло под контроль гендиректора компании

Торговая компания «Пэппэлл» (ранее «ТК «Пеппелл») — операционная компания производителя сигарет Peppell — 14 октября сменила владельца. Как следует из данных ЕГРЮЛ, вместо учредителя компании Валерия Хоменко ею теперь владеет генеральный директор Антон Шерстобитов, которому принадлежит 100% «Пэппэлл». Шерстобитов возглавлял компанию с августа 2020 года.

РБК обратился за комментариями в Peppell и к Антону Шерстобитову.

Peppell, предприятия которого расположены на юге России, производит сигареты, сигариллы и сигаретные гильзы — всего 32 наименования табачных изделий под одноименной маркой Peppell, а также V.I.P. Club, «Бiле сонце», «Хортиця», Dune, Fantom и др. — и является производителем полного цикла, от выращивания табака до дистрибуции сигарет конечному потребителю. Производственный комплекс компании занимает 210 га, у нее 115 представительств в российских городах. Свою долю на российском табачном рынке компания, как следует из данных на ее сайте, оценивает в 1,7% (для сравнения: у одного из трех крупнейших мировых производителей табака — компании Philip Morris, которая выпускает сигареты Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street и др., доля в России составляет 27%).

Валерий Хоменко основал компанию Peppell в 2014 году. На тот момент Хоменко, по данным СМИ, был владельцем еще одного табачного актива — донецкой табачной фабрики «Хамадей». Но в 2015 году фабрика «Хамадей» в Краматорске оказалась в блокаде и могла работать только на внутренних потребителей в Донецкой и Луганской республиках, пояснял «Известиям» источник в компании Peppell. Поэтому в Крыму, неподалеку от Евпатории, в селе Суворовском Сакского района, был построен завод и зарегистрировано юридическое лицо, отмечал собеседник издания. Информация о том, что предприятие «ТК «Пеппелл» находилось в 2017 году на территории села Суворовское, есть в материалах местного сельсовета.

Впоследствии торговая компания Peppell дважды меняла адрес и с ноября 2020 года, согласно данным системы СПАРК, зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Но табачное производство Peppell, по данным бухгалтерской отчетности компании за 2019 год, находилось по-прежнему в Сакском районе Крыма, цех по переработке табака — в Симферополе. Участник российского табачного рынка подтвердил РБК, что и сегодня производство компании находится в Крыму. В октябре этого года компания Peppell, исходя из информации рекрутингового портала HeadHunter, продолжала набирать сотрудников для работы в Евпатории.

Российские и украинские СМИ, которые называли Хоменко владельцем табачной фабрики «Хамадей», отмечали, что это предприятие считалось близким к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, — об этом, в частности, говорил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев. По данным украинского сервиса проверки контрагентов YouControl, Хоменко — один из бенефициаров дочернего предприятия «Тютюнова компания «Хамадей». Вместе с ним собственником также указан криминальный авторитет Михаил Ляшко (убит в Крыму в 2015 году). Товарные знаки большинства брендов Peppell, включая Khamadey, по данным системы СПАРК, принадлежат лично Валерию Хоменко.

«Хамадей» неоднократно обвиняли в производстве контрафактной табачной продукции под известными российскими и международными брендами. По состоянию на 2018 год «Хамадей» продолжал работу, а значительная часть контрафактной и контрабандной продукции поступала с территории Донецкой народной республики, утверждал генеральный директор «JTI Украина» Пол Холловей. А Peppell подозревался в неуплате акцизов: в 2019 году газета «Коммерсантъ» обнаружила продукцию компании с поддельным кодом цифровой маркировки. В том же году, несмотря на общее падение продаж на российском сигаретном рынке, производителю удалось вдвое увеличить свою рыночную долю — до 1,2%. В торговой компании «Пэппэлл» информацию о контрабанде и контрафакте называли слухами и заявляли о полной прозрачности бизнеса.

Большая часть брендов компании Peppell присутствует на российском табачном рынке в 2022 году; исходя из сведений о минимальных и максимальных розничных ценах реестра Федеральной налоговой службы, они находятся в нижнем ценовом сегменте. В 2021 году выручка «ТК «Пэппэлл», по данным системы СПАРК, составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 392,4 млн руб.