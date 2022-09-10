У российского производителя сигарет West снова сменился основной акционер

У российского производителя сигарет «Интернэшнл Тобакко Групп», бывшего актива британской Imperial Brands, появился новый основной совладелец. Он связан со структурой миллиардера Игоря Кесаева

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Интернэшнл Тобакко Групп» (ранее «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг»), производитель табачных изделий под брендами Davidoff, West, Jadé, P&S и «Максим», 8 сентября сменил основного учредителя, следует из данных ЕГРЮЛ. Мажоритарным акционером юрлица с долей 75%, стал Николай Тяка.

По данным СПАРК, Тяка — партнер владельцев крупнейшего табачного дистрибьютора «Мегаполис» миллиардеров Игоря Кесаева и Сергея Кациева. Журнал Forbes оценивал их состояния в $2,6 млрд и $1,7 млрд соответственно.

Сейчас Николай Тяка — совладелец специализирующейся на недвижимости компании «Меркурий Пропертиз», Кесаев ее основной акционер с долей почти 46%, Кациев также владеет в ней миноритарной долей. До 2019 года в статусе индивидуального предпринимателя Тяка развивал фермерское хозяйство, связанное с выращиванием зерновых, овощей, разведением молочного крупного рогатого скота и оптовыми продажами продовольственной продукции.

Представитель «Интернэшнл Тобакко Групп» отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Меркурий».

«Интернэшнл Тобакко Групп» уже во второй раз после того, как британский производитель сигарет Imperial Brands весной покинул российский рынок из-за западных санкций на фоне военной операции на Украине, меняет структуру владельцев.

Часть прежних акционеров, также связанных со структурами Кесаева и Кациева, снижали свои доли в пользу нового мажоритария. Так, Александр Кобзев — ранее его доля владения составляла 30% — снизил ее до 0,5%, а Константин Иванов (ранее владел 28%) и Юрий Халтурин (ранее 0,5%) вышли из состава акционеров. Игорь Дзуцев и Светлана Туганова сохранили доли в 4,5%. Сергей Бронецкий, основной владелец Babylon Vardex Group (дистрибьютора электронных систем доставки никотина), снизил долю с 20,5% до 15,5%. А владелец компании «Резалт Консалтинг» Александр Наумов также полностью вышел из капитала табачного производителя.

Читайте на РБК Pro Pro Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Не дает советов и равнодушен к престижу: 3 типа руководителей-магнитов Инструкции Pro Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно Инструкции Pro Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Вы открыли счет за рубежом и пользуетесь им. За что вас могут оштрафовать Инструкции Pro «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше «Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше Саммари Pro Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Инструкции Pro x The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи Pro x The Economist Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Как бразильская компания обогнала PepsiCo и разочаровала инвесторов Статьи

В середине августа дочерние предприятия Imperial Brands в Германии, Великобритании и Нидерландах передали исключительные права на несколько сигаретных брендов новому российскому владельцу активов. В частности, ему отошли West, «Максим» (Maxim) и Parker&Simpson (P&S).