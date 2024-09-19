В Wildberries объявили траур после гибели охранников при стрельбе в офисе
В компании Wildberries в связи с гибелью двух охранников при стрельбе в офисе в центре Москвы объявлен день траура, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
Она назвала произошедшее горем, которое трудно осмыслить.
«Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом», — написала предприниматель.
Компания окажет семьям погибших сотрудников необходимую поддержку, добавила Бакальчук.
Стрельба, жертвами которой стали охранники, произошла 18 сентября в офисе Wildberries в БЦ «Романов двор» в центре Москвы. Муж Бакальчук, Владислав, заявил, что собирался провести переговоры с руководством РВБ — объединенной компании маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ. Татьяна Бакальчук и сама организация это опровергли, заявив, что «никаких встреч с Владиславом запланировано не было».
По данным РВБ, первыми стрелять начали люди, сопровождавшие бизнесмена. Следственный комитет сообщил, что семь человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, пострадали, еще двое скончались. Погибшие отвечали за безопасность офиса, уточнили в WB. СК завел уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на него, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь полицейских и самоуправстве.
В тот же день был атакован другой офис Wildberries, расположенный в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», сообщили РБК в РВБ. В компании заявили, что туда пришли 30–40 человек «в спортивно-военной форме», некоторые были в масках, они сломали дверь и напали на охранника. По информации РВБ, на месте также присутствовали бывшие топ-менеджеры Wildberries.
Произошедшее в РВБ назвали попыткой рейдерского захвата «при непосредственном участии и под руководством Владислава Бакальчука».
Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс, о нем было объявлено вскоре после того, как Wildberries объединилась с Russ «с целью создания цифровой торговой платформы».
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